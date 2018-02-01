Часть инвесторов уйдет из "Магнита" в акции X5 Retail Group

Поводом для роста стали хороший внешний фон и повышение цены на нефть. Вверх стремительно движутся котировки Сбербанка, капитализация которого превысила $105 млрд. Это почти в два раза превышает объем чистых активов, но инвесторов такая переоцененность не пугает. По рентабельности активов банк лидирует среди аналогов в Восточной Европе, а по мультипликатору Р/Е оценен ниже них. Котировки подогревает и новость о снижении максимальной ставки по вкладам топа-10 банков, что позволит им увеличить прибыль. Также, судя по всему, в бумагах Сбербанка большое число коротких позиций, закрытие которых способствует движению акций наверх.

Техническая картина российского рынка на ближайший год сейчас складывается в пользу сильного роста. Индекс Мосбиржи не только находится вблизи максимума, но и у верхней границы длинного восходящего коридора. При ее пробое вверх к концу года рынок может вырасти до 3300–3500 п., то есть почти на 50%! Безусловно, для реализации этого сценария должен сложиться исключительно благоприятный внешний фон. Необходимы рост цены на нефть, отмена санкций, повышение рейтинга. Пока, на мой взгляд, перспективы роста стоит оценивать более консервативно: не выше 3100 п. Но и это был бы тоже очень хороший результат.

На локальном рынке в фокусе начало торгов GDR X5 retail Group на Московской бирже. Этого события ждали более 10 лет. Бумага сразу вошла в топ-20 по оборотам, чего не было со времен листинга акций самой биржи. Я полагаю, что часть инвесторов задумается над идеей переложиться из акций Магнита, котировки которого заметно просели, в бумаги Х5. Тем более что дебютант отечественного фондового рынка не отказывается от дивидендов и недавно отчитался ростом операционных показателей по сопоставимым магазинам во всех сегментах, чем пока не может похвастаться Магнит.

До конца дня ожидаю продолжения роста по большинству основных бумаг. Индекс Мосбиржи вряд ли сегодня успеет обновить максимум, поэтому ориентируюсь на закрытие в диапазоне 2310–2320 п. Открытие шортов сейчас считаю опасной идеей. Позитивная динамика может вернуться в бумаги Газпрома и Сургутнефтегаза, которые корректировались на новостях о возможных санкциях.

На валютном рынке ситуация останется спокойной, прогнозирую диапазон 56–56,50 для пары USD/RUB. Заседание ФРС не преподнесло сюрпризов, реакция на него в мире была спокойной. Но тенденция к укреплению доллара может проявиться в феврале: курс EUR/USD плавно вернется в диапазон 1,22–1,23. Для российской экономики это хорошо, поскольку за год импорт подорожал на 20%, а при слабом евро импорт будет увеличиваться.