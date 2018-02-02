Судьбу доллара определят данные по занятости

Сегодня насыщенный данными день: США представят блок статистики по рынку занятости за январь, и если данные не совпадут с ожиданиями, поклонники евровалюты быстро этим воспользуются.

Курс пары евро/доллар легко проходит через 1,25 как в одну, так и в другую сторону. Проблема в том, что закрепиться выше этого уровня в текущую волну обновления трехлетних максимумов никак не получается. Причин может быть много, от избыточной волатильности до потребности рынка фиксировать прибыль. Техническая сторона торгов демонстрирует, что ближайшее сопротивление находится на отметке 1,2515, поддержки располагаются на 1,2485 и 1,2465 соответственно.

Сегодняшняя статистика по рынку труда США очень значима. В Федрезерве поменялся руководитель, им стал Джером Пауэлл, который вполне может менять риторику комментариев регулятора. Сильные данные по занятости позволят ФРС проводить более агрессивную денежно-кредитную политику, слабые – заставят повременить с ужесточением.

Ожидания относительно опорных индикаторов следующие: уровень безработицы остался, вероятно, на отметке 4,1% в январе, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 175-195 тыс. Важно, чтобы индекс средней почасовой заработной платы сохранял движение в тренде. Отчет от ADP, демонстрирующий количество рабочих мест в частном секторе и опубликованный на этой неделе ранее, показывал рост на 234 тыс., что значительно сильнее ожиданий. Прямой корреляции между данными ADP и пятничным NFP нет, но настроения зачастую совпадают.

Ближе к вечеру не исключен рост волатильности на валютном рынке в ответ на важную статистику.