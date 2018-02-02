"Быки" и "медведи" в рубле ждут мировых новостей

Курс доллара перед снижением до 55,90 руб. повышался до уровня 56,43 руб. Давление на рубль могли оказать заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, что ЦБ РФ на заседании 9 февраля может как взять паузу, так и ещё раз снизить ставку.

На торгах в Штатах доллар попал под давление, что положительно сказалось на динамике курса рубля. На форекс локомотивами выступили евро и фунт, которые подорожали к доллару за счет своих кросс-пар на позитивных новостях о переговорах по поводу Brexit. В связи с этим в паре евро/рубль покупатели очень быстро восстановили потери и вышли в плюс.

Также масла в огонь подлил член управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны. Он заявил, что в текущей ситуации следует завершить программу покупки облигаций, и к сентябрю по ней будет принято решение.

Дополнительно покупки рубля стимулировали повышения индекса RGBI и цен на нефть. Индекс повысился на 0,08%, до 143,25. Баррель нефти смеси Brent подорожал до $69,93 на фоне дешевеющего доллара и увеличения прогноза цен на неё банком Goldman Sachs.

В пятницу, 2 февраля, трейдеры на всех биржах ожидают публикации данных с американского рынка труда. На курс рубля отчет оказывает слабое воздействие, но он сильно влияет на доллар США.

Так как на площадках в Азии нефть торгуется в плюсе, а индекс RGBI ежедневно обновляет свои максимумы, можно предположить, что курс рубля удержит свои позиции против американской валюты и останется торговаться около уровня 56 руб. за доллар США. Курс пары евро/рубль будет стремиться дойти до отметки 70,50 руб. за евро.