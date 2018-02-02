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"Быки" и "медведи" в рубле ждут мировых новостей


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В четверг, 1 февраля, пары евро/рубль и доллар/рубль не смогли двигаться в одном направлении, в итоге закрылись разнонаправленно. Курс доллара снизился на 0,51%, до 55,92 руб., курс евро повысился на 0,26%, до 69,98 руб.

Курс доллара перед снижением до 55,90 руб. повышался до уровня 56,43 руб. Давление на рубль могли оказать заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, что ЦБ РФ на заседании 9 февраля может как взять паузу, так и ещё раз снизить ставку. 

На торгах в Штатах доллар попал под давление, что положительно сказалось на динамике курса рубля. На форекс локомотивами выступили евро и фунт, которые подорожали к доллару за счет своих кросс-пар на позитивных новостях о переговорах по поводу Brexit. В связи с этим в паре евро/рубль покупатели очень быстро восстановили потери и вышли в плюс. 

Также масла в огонь подлил член управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны. Он заявил, что в текущей ситуации следует завершить программу покупки облигаций, и к сентябрю по ней будет принято решение. 

Дополнительно покупки рубля стимулировали повышения индекса RGBI и цен на нефть. Индекс повысился на 0,08%, до 143,25. Баррель нефти смеси Brent подорожал до $69,93 на фоне дешевеющего доллара и увеличения прогноза цен на неё банком Goldman Sachs. 

В пятницу, 2 февраля, трейдеры на всех биржах ожидают публикации данных с американского рынка труда. На курс рубля отчет оказывает слабое воздействие, но он сильно влияет на доллар США. 

Так как на площадках в Азии нефть торгуется в плюсе, а индекс RGBI ежедневно обновляет свои максимумы, можно предположить, что курс рубля удержит свои позиции против американской валюты и останется торговаться около уровня 56 руб. за доллар США. Курс пары евро/рубль будет стремиться дойти до отметки 70,50 руб. за евро.

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