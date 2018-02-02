Данные от Baker Hughes определят вектор движения нефти на старте торгов в понедельник

В свою очередь на европейских площадках немецкий индекс DAX закрыл торги самым большим снижением за 3 месяца, опустившись на закрытии на 1,41%.

Рынки продолжает беспокоить растущая доходность 10-летних казначейских облигаций США, доходившая в четверг до отметки 2,78%. Также инвесторы понемногу начинают осознавать, что эпоха низких ставок ФРС подошла к концу, и уже на мартовском заседании регулятор преступит к их повышению.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,03%, закрывшись на отметке $69,74 на фоне продолжающегося ослабления доллара к ведущим мировым валютам и перехода игроков в мартовский контракт Brent по факту прошедшей вчера экспирации.

В свою очередь оптимизма котировкам "черного золота" добавил "бычий взгляд" на рынок энергоносителей от Goldman Sachs. Эксперты компании сообщили, что в течение трех месяцев цена эталонного сорта Brent может достичь отметки $75, а в перспективе полугода $82,5, ввиду сложившихся предпосылок для возникновения дефицита предложения нефти на мировом рынке.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметке $68,95 и основной $68, сопротивление расположено на $70,20 и $70,80.

Сегодня рынки будут ждать статистику от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, где по ее результатам рынки традиционно будут определять вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в понедельник.

По предварительной оценке Росстата, опубликованной в четверг, рост российской экономики по итогам 2017 года составил всего 1,5%, вместо самых пессимистичных оценок экспертов на уровне 1,7%-1,8%.

Текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2018 год — 2,1%, на 2019 год — 2,2%, на 2020 год — 2,3%.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2302,57 п., прибавив 0,55%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2295 п. и основная на 2280 п. Ближайшее сопротивление-2315 п.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 129000 п и основной 128400 п., проход которой может усилить продажи к сильному уровню 127000 п, сопротивления в текущей ситуации расположены на 129600 п. и 130300п.

Рубль по итогам торговой сессии в среду закрылся на отметке 55,92, прибавив 0,51% по отношению к доллару США на фоне восстанавливающихся нефтяных котировок и нового витка ослабления американской валюты на глобальном рынке. Также игроки обратили внимание на заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, о том, что регулятор не исключает снижения процентной ставки на заседании 9 февраля.

На данном этапе локальными сопротивлениями в паре по-прежнему выступают 56,50 и 56,80, поддержки расположены на отметках 55,80 и 55,50.