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В начале торгов возможна приостановка ослабления доллара в ожидании статистики из США


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Сегодня мы не ожидаем заметного роста по российским фондовым индексам.

В то время как цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, обстановка на мировых рынках акций выглядит все менее уверенной. Трейдеры на западных площадках, судя по динамике фондовых индексов, опасаются, что наблюдаемый рост доходности на долговом рынке США негативно отразиться на рынке акций. Для примера, доходность по десятилетним казначейским облигациям США вчера выросла почти до 2.79% годовых – максимум с весны 2014 года.

Во второй половине дня (16:30 мск) ожидается выход данных по рынку труда США (non-farm payrolls), которые могут стать фактором роста волатильности по фондовым индексам.

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка ослабления доллара в ожидании статистики из США.

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