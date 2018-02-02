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Растущая нефть поспособствует позитивному старту торгов на Московской бирже


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
По итогам торгов 1 февраля индекс МосБиржи повысился на 0,55% - до 2302,57 п., а РТС вырос на 0,84% - до 1293,10 п.

В первой половине дня путь рынку вновь указал Сбербанк (-0,49%), который обновил исторический максимум на отметке 270,3 рублей за обыкновенную акцию перед тем, как отправиться в минус. Однако главной движущей силой торгов стали нефтяники и металлурги, которые ранее находились в тени лидера: «Газпром» (+1,42%), «ЛУКОЙЛ» (+0,87%), «Роснефть» (+0,51%), ГМК «Норникель» (+0,27%), ММК (+0,53%), «Северсталь» (+2,27%). «Аэрофлот» (+1,54%) договорился с Ростехом об условиях предоставления 50 самолётов МС21 в лизинг на 12 лет. «Газпром энергохолдинг» сообщает, что за 2017 год ожидает роста суммарной выручки своих предприятий на 4,9%, а прибыли в 2,4 раза. В холдинг входят такие структуры, как: «Мосэнерго» (+0,64%), ОГК-2 (-2,5%), ТГК-1 (+0,88%). В остальном, событий для российского рынка было немного. Росстат уточнил рост ВВП за 2017 год, который составил 1,5%.

Рубль к вечеру устроил наступление на доллар. Сам доллар на глобальном рынке отступал, что обусловило слабость рубля к евро, но также отечественной валюте помогла глава ЦБ РФ. Э. Набиуллина. В частности, она заявила о том, что в ЦБ видят возможности смягчения денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось, так как внешние девальвационные риски ослабли. Фактически, если перед декабрьским заседанием представители ЦБ хранили молчание, то перед февральским начинают поступать сигналы о ещё одном возможном снижении ставки. Как минимум, в краткосрочном периоде это будет поддерживать рубль, даже на фоне роста ставок в долларах США. 

Нефть продолжила попытки роста на азиатских торгах. Соблюдение обязательств OPEC+ достигло 138%, хотя в январе производство нефти выросло до 32,4 млн бар. (на 100 тыс. бар. больше, чем в декабре). В свою очередь, напомним, что потребление нефти в США выросло за год более чем на 1,5 млн бар., а вот прирост производства покрыл лишь 2/3 от этого объёма. К 9:00 (мск) Brent – $69,85 (+0,29%), WTI – $66,11 (+0,47%), золото – $1350 (+0,16%), медь – $7117,65 (+0,61%), никель – $13900 (-0,71%), палладий – $1035,25 (+1,03%), платина – $1006,6 (-0,12%).

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо негативная. Однако нефть вернулась в район $70 за баррель Brent и даже пытается продолжить рост на азиатской сессии. Рубль в начале дня попытается продолжить своё укрепление, что будет оказывать небольшое давление на индекс МосБиржи. Однако прямых поводов для падения российского рынка нет, поэтому можно ожидать попыток роста.

В пятницу отчитаются «Аэрофлот» по РСБУ, «Северсталь» по МСФО. Кроме того, пройдут советы директоров в ряде МРСК, на которых будут приниматься решения по изменению дивидендной политики.

 

 

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