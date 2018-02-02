Пара доллар-рубль может обновить минимумы года

Нефть начинает горизонтальную коррекцию в зоне 71-68,4 долл. за баррель. Несмотря на рекордные данные по наращиванию добычи в США, полномасштабного снижения по инструменту так и не произошло. Мы считаем, что котировки на текущих уровнях долго не задержатся, и стоит рассматривать оба сценария реализации нового импульса по нефти. Закрепление выше 71 открывает дорогу к целям 74-78 долл.

Шансы на рост индекса доллара в рамках коррекции становятся призрачными. Доллар торгуется на уровнях декабря 2014 года. Сегодня представят данные по рынку труда в США, хотя для регулятора на первом месте по-прежнему остается инфляция, рынок труда остается важным компонентом для определения монетарной политики ФРС. После выхода данных в 16-30 мы традиционно ожидаем повышения волатильности и роста доллара в рамках коррекции.

Пара доллар/рубль продолжает находиться в рамках канала 56,4-55,6 рубля за доллар, падение доллара на глобальных рынках позитивно отражается на российском рубле. В первой половине дня мы ожидаем снижение пары и обновление минимумов года, дальнейшая динамика будет зависеть от данных по рынку труда.

Российские индексы закрыли день ростом, РТС вырос на 0,84%, Индекс МосБиржи прибавил 0,55%. Стабилизация нефти помогла российскому нефтегазовому сектору продемонстрировать рост. Среди бумаг мы бы отметили акции Газпрома, по которым в последнее время складывается благоприятный внешний фон, и с точки зрения технического анализа акции выглядят перспективно. Защитными активами в настоящее время выступают бумаги российских металлургов (ГМК ,ММК, СевСталь), в случае изменения конъюнктуры по доллару, именно этот сектор будет выглядеть лучше рынка, не стоит забывать и о высоких дивидендных выплатах по данным эмитентам.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на Московской бирже и консолидацию индексов на текущих уровнях.



