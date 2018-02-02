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Рубль: вечернее ралли


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Ненадолго восстановившись после решения ФРС, индекс доллара вчера опять развернулся вниз, опустившись на 0,6%.

Тем временем доходность 10-летних казначейских обязательств США продолжила расти, вплотную приблизившись к 2,8%. Однако одновременно растут и доходности гособлигаций европейских стран, а более высокий наклон кривой Германии способствует укреплению евро, курс которого к доллару обновил максимум в 1.251 (+0.8%). Валюты развивающихся стран большую часть дня торговались в боковом тренде и только вечером на фоне ослабления доллара определились с направлением движения, по итогам торгов укрепившись в среднем на 0,4–0,6%. Лучший результат показало мексиканское песо, прибавившее 1,3% на ожиданиях, связанных с переговорами по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). На российском валютном рынке активность до позднего вечера оставалась невысокой. При  обороте торгов на ММВБ, близком к средним значениям (4,3 млрд долл.), курс USDRUB держался в узком диапазоне 56,1–56,3. Лишь после того как локальные игроки уже покинули рынок, в условиях улучшения общего аппетита к риску развивающихся стран рубль преодолел отметку в 56,0, завершив день на уровне 55,96 (+0,4%).

В свою очередь цена нефти Brent повысилась до 69,76 долл./барр. (+1,2%) на фоне переключения внимания инвесторов с негативной статистики нефтяного сектора США на глобальных производителей нефти, демонстрирующих готовность строго соблюдать условия соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи. Из-за резкого снижения добычи нефти в Венесуэле суммарный объем добычи ОПЕК оказался даже ниже, чем планировалось, несмотря на позитивную динамику цен в последние несколько месяцев.

Между тем сегодня ожидается публикация данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США. Основной интерес для рынка представляет показатель роста зарплат.

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