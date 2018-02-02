FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль в пятницу мало изменятся в начале дня. Рост доходности американских облигаций надавит на стоимость фондовых активов по всему миру.

 

Сегодня не ожидается заметного роста российских фондовых индексов, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"В то время как цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, обстановка на мировых рынках акций выглядит все менее уверенной. Трейдеры на западных площадках, судя по динамике фондовых индексов, опасаются, что наблюдаемый рост доходности на долговом рынке США негативно отразиться на рынках акций", - добавил он.

Сегодня при открытии разнонаправленное движение доллара и евро по отношению к рублю может сохраниться, доллар может еще немного подешеветь по отношению к рублю, рассуждает Наталья Мильчакова из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 55-56 рублей, для европейской валюты - 69-70,5 рубля", - оценил она.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов изменились разнонаправлено в пределах 0,35% на фоне роста доходности государственных облигаций, несмотря на внутреннюю макроэкономическую статистику.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,5%, японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,2%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,5%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,5 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2490 доллара против 1,2512 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью, которая способствовала удорожанию акций компаний нефтегазового сектора, также значительный вклад в рост индексов в четверг внесли и бумаги металлургов. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,55% - до 2302,57 пункта, индекс РТС - на 0,84%, до 1293,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,18 рубля - до 56,21 рубля, евро - на 0,11 рубля, до 69,8 рубля.

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ