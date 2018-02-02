Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня

Сегодня не ожидается заметного роста российских фондовых индексов, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"В то время как цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, обстановка на мировых рынках акций выглядит все менее уверенной. Трейдеры на западных площадках, судя по динамике фондовых индексов, опасаются, что наблюдаемый рост доходности на долговом рынке США негативно отразиться на рынках акций", - добавил он.

Сегодня при открытии разнонаправленное движение доллара и евро по отношению к рублю может сохраниться, доллар может еще немного подешеветь по отношению к рублю, рассуждает Наталья Мильчакова из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 55-56 рублей, для европейской валюты - 69-70,5 рубля", - оценил она.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов изменились разнонаправлено в пределах 0,35% на фоне роста доходности государственных облигаций, несмотря на внутреннюю макроэкономическую статистику.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,5%, японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,2%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,5%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,5 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2490 доллара против 1,2512 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью, которая способствовала удорожанию акций компаний нефтегазового сектора, также значительный вклад в рост индексов в четверг внесли и бумаги металлургов. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,55% - до 2302,57 пункта, индекс РТС - на 0,84%, до 1293,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,18 рубля - до 56,21 рубля, евро - на 0,11 рубля, до 69,8 рубля.