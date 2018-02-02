Денежный рынок: валютный своп тестирует границы коридора

С началом нового месяца ситуация нормализовалась, что способствовало восстановлению ставки однодневного свопа USDRUB. Открывшись ниже 6,0%, ставка начала неуклонно расти, во второй половине дня достигнув 7%. Ближе к закрытию торгов волатильность усилилась, в результате чего ставка на межбанке достигла уровня оффера ЦБ, и в итоге в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 44 млрд руб. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась на 40 бп, до 6,44%. Ставки NDF практически не изменились, за исключением 3-месячной, поднявшейся на 10 бп (до 6,33%). Ставки кросс-валютных свопов выросли на 2–3 бп, процентные свопы остались на прежних уровнях. Ставка RUONIA в среду снизилась на 25 бп, до 7,12%.

В связи со скорым завершением периода усреднения резервов (очередной период начнется в следующую среду) Банк России начал стерилизовать избыточную ликвидность, проведя вчера аукцион 4-дневных депозитов тонкой настройки. Спрос оказался довольно высоким: к размещению на депозитах банки предложили 733 млрд руб. против лимита в 610 млрд руб. В результате средневзвешенная ставка на аукционе составила 7,69%. Федеральное казначейство, наоборот, предложило банкам ликвидность в размере 500 млн долл., однако участие в аукционе 12-дневных депозитов принял всего один банк, привлекший 300 млрд долл. по минимальной ставке 1,4%.