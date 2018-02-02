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В феврале Банк России снизит ставку на 25 б.п.


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Вчера, накануне наступления «недели тишины» перед очередным заседанием, Э.Набиуллина прокомментировала вероятную направленность действий ЦБ по ключевой ставке.

В частности, ЦБ может переходить к нейтральной политике (ключевая ставка 6.0-7.0%) «чуть быстрее, чем предполагали раньше», не исключая дальнейшего снижения ставки уже на заседании 9 февраля.

Для нас – если, конечно, на следующей неделе не поступят шокирующие санкционные релизы из США – вопрос снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 9 февраля выглядит решенным. Как и на большинстве последних заседаний, основная интрига – каким будет шаг, 25 бп или 50 бп.

Текущая комбинация факторов: инфляция много ниже цели в 4%, крепкий курс рубля и высокие цены на нефть, неустойчивость восстановительной траектории экономики – указывают на возможность для ЦБ повторить декабрьский сценарий с более резким снижением ставки, сразу на 50 бп. Мы, однако, полагаем, что регулятор ограничится более аккуратным действием – снижением на 25 бп – чтобы избежать возможную излишнюю волатильность ставки в дальнейшем.

При крайней благоприятности текущего момента многочисленные риски для российской ДКП лежат как на стороне внешних факторов (цены на нефть / санкции / базовые ставки), так и внутренних (ожидаемый разворот инфляции / перегрев потребительского кредитования / пересмотр бюджетной политики после мартовских выборов). С учетом этого, мы считаем, что «более быстрый» переход к нейтральной ДКП может означать большее количество снижений ставки на 25 бп в течение года, нежели маленькое количество снижений на 50 бп.

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