ЦБ видит возможность для снижения ставки - ожидаем -25 б.п. на следующей неделе

Мы считаем, что ставка будет снижена на 25 б.п. в качестве шага, направленного на поддержку слабого роста экономики.

Возможности ЦБ РФ остаются открытыми – регулятор может оставить ставку на прежнем уровне или изменить ее в любом из направлений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина вчера накануне недели тишины в преддверии заседания ЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится 9 февраля. При этом, однако, она отметила, что снижение инфляционных ожиданий указывает на повышение вероятности нормализации ДКП в скором времени. По словам Набиуллиной, «нормальная» денежно-кредитная политика подразумевает ключевую ставку на уровне 6-7% при таргетируемой ЦБ инфляции 4% г/г.

Ожидаем снижения ставки ЦБ на 25 б.п.

Ранее мы считали, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне на следующем заседании из-за ряда рисков (ослабление рубля на фоне возможной коррекции на рынке нефти, новые санкции со стороны США, сезонное усиление инфляционного давления вслед за увеличением продуктового импорта). Фактор базы – месячная инфляция в 1П17 находилась на историческом минимуме – также представлялся источником опасений для регулятора. Тем не менее цены на нефть демонстрируют устойчивость к увеличению добычи в США, что наряду с ослаблением $ способствует укреплению рубля и замедлению инфляции. Кроме того, администрация президента США не спешит вводить новые антироссийские санкции по крайней мере в ближайшее время. Наконец, согласно последним данным Росстата, замедление темпов роста ВВП продолжается со 2К17.

Учитывая все упомянутые факторы, мы изменили наш прогноз и теперь считаем, что на заседании 9 февраля ЦБ снизит ключевую ставку по недельному РЕПО на 25 б.п. до 7.5%. Мы прогнозируем постепенное снижение ставки до 7% на конец 2018 г. и до 6.5% на конец 2019 г.