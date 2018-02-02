Рынок ОФЗ замедлили темпы ралли

Сократившиеся объёмы торгов ограничили снижение доходностей длинных бумаг 3-4 бп, в то время как на коротком участке и в середине кривой движения не превышали 1-2 бп. По сравнению с закрытием понедельника, 9-летняя 26219 потеряла уже 23 бп, 10-летняя 26212 – 20 бп.

Мягкий комментарии Э.Набиуллиной относительно текущей направленности политики ЦБ является благоприятным для сегмента ОФЗ – и вне зависимости от того, какое воплощение он получит (меньше снижений ключевой ставки по 50 бп – или больше по 25 бп). Для нас наиболее интересным остается длинный участок кривой, покупки которого будут способствовать ее дальнейшему уплощению: спред 2-10 лет сократился с 9 января уже с 73 до 43 бп, 2-5 лет – с 25 до 9 бп.



