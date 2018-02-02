MSCI Russia: консультации по учету акций с разными правами голоса

В большинстве случаев предполагается присваивать таким компаниям более низкий вес в индексах MSCI. Хотя предложение носит скорее технический характер и его последствия могут быть неоднозначны, а до вступления в силу новых правил еще много времени (вероятно, три года до полной реализации в случае положительного решения), эти изменения могут иметь последствия для российских акций.

В частности, по нашим оценкам, это обеспечит небольшой ($100 млн.) приток пассивных денег в российские активы и будет способствовать оттоку инвестиций из акций Транснефти (до $30 млн.), "префов" Сургутнефтегаза ($29 млн.), обыкновенных акций Сургутнефтегаза ($27 млн.) и обыкновенных акций Сбербанка ($17 млн.), говорится в обзоре Sberbank Investment Research.