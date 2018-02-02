Amazon пошел на рекорды

Индекс Dow 30 вырос на +0,14%, так как Exxon Mobil и Chevron стали расти перед отчётностью. Здесь нужно обратить внимание на Chevron, это компания с ожидаемой дивидендной доходностью почти 3,5% годовых, которая непосредственно перед публикацией отчёта повысила дивиденды на +4%.

Золото около $1347,5 за унцию, так как все ждут, что будет с Кореей после Олимпиады, нефть Брент по почти $70 за баррель перед данными по буровым в США. Доходность трежерис около 2,8%, и пара евро/доллар почти по 1,25, перед дедлайном по госдолгу 8 февраля и данными по занятости в Америке.

Facebook (Nasdaq: FB, закрылся выше $193) повысил расценки на рекламу на +29% в год после роста на +5% в 2016-м, обещал улучшить проверку достоверности обещаний, признал $2,3 млрд единовременных расходов в связи с падением налогов, которого не будет в следующем квартале, продолжил расширять пользователей в мире в целом по +14%. В качестве риска отметим уменьшение пользователей на 0,5% в США и Канаде и времени на сайте всего на 5%, потому что время, проведённое на сайте, прежде всего, в Северной Америке, наиболее окупаемое.

Apple (Nasdaq: AAPL, завершила торги около $168) достиг рекордных квартальных продаж ($88 млрд, +13% в год), увеличил прибыль с $23 млрд до $28 млрд, компенсировал падение физических объёмов продаж iPhone в целом на 1,3% спросом и премиальными расценками на десятую модель. iPhone X - самый продаваемый iPhone за всю историю.

Amazon (Nasdaq: AMZN) установила рекорд квартальной прибыли $1,86 млрд ($3,75 на акцию, в 2 раза больше консенсуса). У компании была такая высокая эффективная налоговая ставка, что из всего сектора FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet) снижение налогов оказалось наиболее благотворно для этого интернет-магазина. С помощью Amazon Prime доставлено более 5 млрд товаров по всему миру. Fire TV Stick и Echo Dot, десятки миллионов устройств Echo стали бестселлерами 2017 года.

Прирост занятости вне с/х в США за январь ожидается на уровне +181 тысяча рабочих мест против +148 тысяч месяцем ранее, безработица на 4,1%, также ждут замедления почасового заработка, хотя рост удельных затрат на рабочую силу в 4-м квартале составил +2,0% в год, и мичиганский индекс доверия потребителей - на отметке 95,0 (+0,6 пункта). Вчера вышел производственный индекс ISM за январь 59,1 пункта, лучше прогноза 58,7 пункта и лишь на 0,6 пункта ниже предыдущего значения 59,7.

IPO CAAP запрайсилось и открылось по $17, упало на 3,5% в первые торги.

Волатильность фундаментальных экономических показателей США, прибыли американских компаний, укрупнение ритейла и переход бирж в зрелую фазу роста – это всегда говорит за то, чтобы разнообразить вложения.



