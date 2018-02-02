Нефть дорожает на фоне ослабления доллара, несмотря на рост добычи ОПЕК в январе

Затем произошло резкое падение котировок ниже $69/барр., после чего нефть отыграла потери и в итоге зафиксировалась на отметке $69,65/барр., прибавив за день $0,76. После фиксации цены рост продолжился, и сегодня утром нефтяные котировки колеблются чуть ниже $70/барр. Поднявшись в среду после выхода еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) США по товарным запасам нефти, в четверг цена Брент начала демонстрировать повышенную чувствительность к индексу DXY и к паре EUR/USD. Как мы отмечали вчера, корреляция между стоимостью индикативного контракта на нефть и курсом доллара стала намного более тесной после того, как в середине января американская валюта начала сдавать позиции.

В начале этой недели корреляция немного ослабела: инвесторы начали закладывать в котировки увеличение запасов углеводородного сырья в США (первое с начала ноября) и позитивно реагировать на необычайно высокие оценки спроса. После того как данные по запасам были учтены в ценах, инвесторы стали более пристально следить за ситуацией на валютном рынке: как мы отмечали, велика вероятность того, что доллар сегодня продолжит определять динамику котировок Брент. Наши аналитики валютного рынка полагают, что американская валюта сегодня будет оставаться слабой, а это значит, что контракт Брент продолжит торговаться чуть ниже $70/барр.

Следует отметить, что рынок вяло отреагировал на данные о повышении добычи ОПЕК в январе по сравнению с декабрем. По оценке Reuters, во всех 14 странах картеля в минувшем месяце повысилась на 0,1 млн. барр./сут по сравнению с декабрем - до 32,4 млн. барр./сут. По большей части этой динамике способствовал прирост в Саудовской Аравии, Ливии и Нигерии (соответственно на 0,05 млн. барр./сут, 0,03 млн. барр./сут и 0,07 млн. барр./сут). В Венесуэле, напротив, добыча продолжает сокращаться: в январе она снизилась до 1,6 млн. барр./сут, что примерно на 0,4 млн. барр./сут ниже, чем за тот же период прошлого года. Также отметим, что в этом году Ливия и Нигерия пообещали, что их показатели будут меньше прошлогодних максимумов (соответственно 1 млн. барр./сут и 1,8 млн. барр./сут). По данным Reuters, в Ливии добыча в январе составила 0,97 млн. барр./сут (это ниже согласованного минимума), тогда как Нигерия значительно его превысила, нарастив добычу до 1,93 млн. барр./сут.

Мы обращаем внимание на то, добыча в этой стране выросла на фоне недавних угроз со стороны вооруженной группировки "Мстители дельты Нигера", которые ранее уже совершали нападения на объекты нефтяной инфраструктуры. Недавно они заявили о подготовке новых атак, целью которых могут стать мощности международных компаний по глубоководной добыче. Увеличение добычи нефти идет вразрез с недавними договоренностями ОПЕК и союзников, фактически снижая их эффект, и может негативно повлиять на настрой инвесторов и спровоцировать снижение нефтяных котировок в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.