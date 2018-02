"Triple A" дала рынку понять, кто здесь главный

Не правда ли, закономерно? Правда, вчера было маленькое исключение - акции платежной системы PayPal (PYPL, -8,11%), которые участники рынка просто-таки закопали после выхода хорошей отчетности. Причиной этому стали данные о том, что PayPal будет продолжать делиться прибылью со своей бывшей материнской компанией eBay (EBAY, +13,82%) вплоть до 2022 года вместо планировавшего окончания сотрудничества к 2020 году. Как видим, на акции eBay эта информация сказалась в строго противоположном направлении.

А в целом вчерашние торги прошли в более спокойном режиме, чем накануне, хотя общая нервозность все еще ощущалась. Наверное, концентрация этого нервного настроения максимально проявилась в акциях Amazon.com (AMZN, -4,2%). Эта компания должна была отчитаться за 4-й квартал 2017 года сразу же по окончании торгов, и ожидания аналитиков были очень даже позитивными. Котировки акций Амазона открылись в зеленой зоне, но с самого начала торгов ощущалось давление продавцов, которое не снижалось до самого окончания основной торговой сессии. И акции AMZN под натиском медведей шли и шли вниз и завершили день на совсем уж неприличной отметке с потерей более 4% своей капитализации. Здесь можно сказать только одно - у страха глаза велики. И это поняли те, кто продавал эти акции вчера уже после окончании торгового дня, когда вышла блестящая отчетность мирового лидера on-line продаж. Акции AMZN на пост-маркете после выхода отчетности тут же вернули себе утраченные позиции и более того - пошли еще выше, прибавляя более 6% к закрытию.

Что же касается общей ситуации, то индексы ожидаемо ходили весь день вблизи нулевых отметок, и в итоге только старине Dow удалось удержаться по итогам дня выше нуля. А его младшие братья S@P500 и NASDAQ вынуждены были завершить день в красной зоне. Хотя минус, конечно, чисто символический.

Несмотря на фактическую блестящую отчетность 3-х ведущих грандов не только технологического сектора, но всей американской экономики - от компаний «triple A» - Apple, Alphabet и Amazon, ситуацию на рынке сегодня нельзя назвать слишком уж благостной. Главным возмутителем спокойствия стал Deutsche bank, который в 3-й год подряд показал убытки, и это в свою очередь тяжелым грузом навалилось сначала на немецкий рынок, а потом и на весь европейский. А американские инвесторы сейчас, судя по всему, все же ищут весомый повод, чтобы сходить вниз. Пока этого повода не было. Более того все говорило в пользу роста, но… кто ищет, как известно, тот всегда найдет. Возможно сегодня участники американского фондового рынка этот повод, хотя бы локальный, обрели в виде провала на европейских рынках.

Все европейские рынки к 13-00 мск теряют более 1% (кроме FTSE -100, но Британия как всегда живет свое отдельной жизнью). Американские фьючерсы с видимы удовольствием подхватили этот негативный тренд и также «весело с танцами и прибаутками» после полудня мск пошли вниз и максимальное падение достигает уже почти 1% по индексу Dow Jones. И даже индекс NASDAQ, у которого есть железная поддержка в виде акций «святой троицы» тоже теряет почти 0,4%.

Так что сегодня погоду на рынке будет определять явно не хорошая отчетность американских компаний, а общий негативный чисто психологический настрой большинства участников рынка. И поэтому весь вопрос сейчас только в одном - насколько сильно этот локальный негатив способен превратиться в более серьезный тренд, нацеленный на распродажу действительно перекупленных активов? Сможем ли мы ограничиться сегодня падением в 1%? Не факт. И кстати, если сегодня индекс DJIA-30 потеряет более 1%, то прервется безоткатная серия роста, наблюдаемая нами с ноября 2016 года. To sell or not to sell - вот в чем вопрос?