Минфин поставит новый рекорд покупки валюты в феврале

Напомним, что в январе ведомство купило валюты на 257 млрд руб. Основным фактором увеличения выступит рост цен на нефть Urals (в долл.) - с 63,6 долл./барр. в декабре до 68,5 долл./барр. в январе. Отметим, что в формуле расчета интервенций предусмотрена корректировка ошибки за предыдущий месяц: например, если в январе было куплено валюты на сумму, превышающую фактические нефтегазовые допдоходы, то в феврале покупки должны быть меньше, чем расчетная сумма февральских доходов. Пока у нас нет возможности оценить эту ошибку, т.к. данные об исполнении федерального бюджета за январь будут опубликованы позднее. О том, сколько валюты в итоге будет куплено в феврале, Минфин сообщит 5 февраля до 12:00 МСК.