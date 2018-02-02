Акции "Северстали" - надежный актив с высокой дивидендной доходностью для долгосрочного инвестора

В последний месяц они торгуются в боковике, центром коридора является уровень 950 руб. Результаты вышли хорошие: рентабельность EBITDA составила 32,8% - это приблизительно на 4 п.п. выше, чем у ММК. Маржа прибыли составила 17% - это также самый высокий показатель в секторе. При этом долговая нагрузка у Северстали низкая – 0,4х EBITDA. Свободный денежный поток увеличился на 36% благодаря увеличению доли оплаченной выручки.

Слабую реакцию инвесторов можно связать с тем, что драйверы роста, в основном, уже отыграны заранее. У компании высокая загрузка мощностей, рассчитывать на существенный рост цен на прокат пока не приходится. А процессы M&A, если будут происходить, вероятнее всего, отрицательно повлияют на капитализацию. У большинства инвестдомов прогноз по Северстали слабонегативный, консенсус находится на уровне 815 руб. Я полагаю, что Северсталь остается надежным вложением, но будет демонстрировать динамику хуже рынка.

Для долгосрочного инвестора, на мой взгляд, имеет смысл держать акции Северстали из-за высокой дивидендной доходности. За 2018 год может быть начислено ориентировочно 80-87 руб., что соответствует текущей доходности не менее 8,5% без учета налогов. Это одна из самых доходных дивидендных идей на рынке и в секторе.