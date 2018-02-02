Банки РФ: физлица обусловили основной приток рублевой ликвидности в декабре

Как и следовало ожидать, большая часть из общего притока рублевых средств на счета физлиц (1 трлн руб.) пришлась на крупнейшие банки (570 млрд руб. на Сбербанк, 168 млрд руб. на группу ВТБ (ВТБ, ВТБ24, Почта банк)), также небольшой приток наблюдался в санируемые ФК Открытие (+17 млрд руб.) и БИНБАНК (+11 млрд руб.), из ПСБ произошел незначительный отток (-0,7 млрд руб.), на фоне поступления 17 млрд руб. в банк Возрождение (который контролировался теми же акционерами, что и ПСБ до санации последнего). На валютные счета физлиц в целом также был приток средств (+800 млн долл.), при этом 600 млн долл. поступило в ВБРР, 274 млн долл. в Сбербанк, 228 млн долл. в банки ВТБ, из ГПБ и ПСБ клиенты забрали 404 млн долл. и 353 млн долл., соответственно.

ФК Открытие сократил долг перед ЦБ, а ПСБ, напротив, нарастил

По рублевым счетам корпоративных клиентов на фоне общего притока средств (+809 млрд руб.), который пришел в крупнейшие госбанки (280 млрд руб. в Сбербанк, 137 млрд руб. в ГПБ, 94 млрд руб. в Открытие, 66 млрд руб. в ВТБ, 99 млрд руб. в РСХБ), наблюдалась большая волатильность из-за оттока 168 млрд руб. из ПСБ (частично ушел в частные банки, большой приток был в ЮникредитБанк и Росбанк). Такие перетоки привели к тому, что в декабре ПСБ привлек 344 млрд руб. по МЭПЛ у ЦБ, а ФК Открытие, напротив, снизил задолженность по МЭПЛ на 151 млрд руб. В целом избыток рублевой ликвидности у большинства банков увеличился: РСХБ (+140 млрд руб.), Сбербанк (+325 млрд руб.) заметно нарастили депозиты в ЦБ. По нашему мнению, большие перетоки средств корпоративных клиентов и неопределенность в отношении устойчивости в т.ч. крупных банков является основной причиной дисконта RUONIA к ставке аукционного депозита ЦБ.

Корпорации изъяли большой объем валюты из системы

С валютных счетов корпоративных клиентов произошел отток средств (6,3 млрд долл. по всей системе), при этом наибольший объем в абсолютном выражении пришелся на Сбербанк (-2,9 млрд долл.), РСХБ (-1,1 млрд долл.), НКЦ (-1,6 млрд долл.), а также ПСБ (-1,7 млрд долл.). Такой отток средств из крупнейших банков был вызван прохождением в декабре пика выплат по внешнему долгу (видимо, кроме ПСБ), который в конце прошлого года усилил дефицит валютной ликвидности, в январе этот дефицит несколько сократился благодаря большому сальдо счета текущих операций, но полностью не исчез, и базисные спреды остаются все еще расширенными на всех сроках. Этот фактор также препятствует укреплению рубля (стоимость бивалютной корзины с начала года не снизилась), некоторое улучшение ситуации с ликвидностью мы ожидаем в феврале-марте.