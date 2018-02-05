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Статистика по занятости в США сбила Dow Jones с ног


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Пятничная статистика по рынку занятости в США при всей своей положительности обрушила американский рынок акций.

По итогам последнего торгового дня индекс DJIA упал на 2,54%, у всех трех значимых индексов США недельное снижение составило порядка 4%. 

Статистику по сектору занятости за январь подтвердил семилетний процесс улучшения в индикаторах. Уровень безработицы остался на отметке 4,1%, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора расширилось на 200 тыс. при ожидании роста на 180-190 тыс. Средняя продолжительность рабочей недели составила 34,3 часа (чуть ниже декабрьских уровней), средняя почасовая зарплата в годовом сопоставлении выросла на 2,9%. Это самый сильный отчет за последние 8 лет. 

Если данные неплохие, почему же тогда реакции на них столь спорные? Рынок рассуждал следующим образом: работодатели вынуждены постепенно наращивать объем оплаты труда для того, чтобы внутри стабильного рынка занятости удерживать те кадры, которые являются наиболее конкурентоспособными. Более высокие зарплаты неминуемо ускорят инфляцию, что станет веским основанием для увеличения процентной ставки. Помимо этого, считается, что чем лучше ситуация на рынке труда, тем активнее ФРС будет принимать решения по процентной ставке - то есть, теоретически, можно предполагать, что фактов повышения ставки может быть больше трех. Все это в комплексе способно, помимо прочего, ограничить потенциал роста фондовых индексов и активов. 

В общем и целом, индекс DJIA остается в области рекордных максимумов, восходящий торговый канал остается в силе. Но теперь, со сменой руководителя ФРС и на фоне столь сильных отчетов по занятости, инвесторы вполне могут начать менять свои долгосрочные взгляды относительно покупок.

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