Давление на рубль сохранится в течение дня

Российская валюта подешевела к доллару и евро после публикации благоприятных данных Минтруда США о состоянии американского рынка труда за январь.

Число новых рабочих мест в США превысило ожидания, а его предыдущее значение пересмотрено в сторону увеличения.

На новостях доллар США укрепился по всему валютному рынку. Вслед за ним выросла доходность американских облигаций. Потери против евро были значительно меньше из-за падения пары евро/доллар.

На американскую статистику цена на нефть смеси Brent отреагировала снижением до $67,81, чем усилила давление на рубль. В понедельник, 5 февраля, на торгах в Азии Brent подешевел до $67,67. Падение цены ниже зоны поддержки в границах $67,10-67,45 вызовет дальнейшее снижение котировок до $65,85 на фоне закрытия длинных позиций.

Учитывая сегодняшнее открытие по нефти, на Московской бирже стоит ожидать ослабления рубля к иностранным валютам в начале торгов. Я думаю, что давление на российскую валюту сохранится в течение дня и пятничный рост индекса RGBI ей не поможет. По паре доллар/рубль ближайший целевой уровень находится на отметке 56,80 руб., а для пары евро/рубль – 70,65 руб. и 70,90 руб. за евро.