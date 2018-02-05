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Давление на рубль сохранится в течение дня


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В пятницу, 2 февраля, торги завершились снижением по курсу рубля. Курс доллара повысился на 1,13%, до 56,55 руб., а курс евро – на 0,66%, до 70,45 руб.

Российская валюта подешевела к доллару и евро после публикации благоприятных данных Минтруда США о состоянии американского рынка труда за январь. 

Число новых рабочих мест в США превысило ожидания, а его предыдущее значение пересмотрено в сторону увеличения. 

На новостях доллар США укрепился по всему валютному рынку. Вслед за ним выросла доходность американских облигаций. Потери против евро были значительно меньше из-за падения пары евро/доллар. 

На американскую статистику цена на нефть смеси Brent отреагировала снижением до $67,81, чем усилила давление на рубль. В понедельник, 5 февраля, на торгах в Азии Brent подешевел до $67,67. Падение цены ниже зоны поддержки в границах $67,10-67,45 вызовет дальнейшее снижение котировок до $65,85 на фоне закрытия длинных позиций.  

Учитывая сегодняшнее открытие по нефти, на Московской бирже стоит ожидать ослабления рубля к иностранным валютам в начале торгов. Я думаю, что давление на российскую валюту сохранится в течение дня и пятничный рост индекса RGBI ей не поможет. По паре доллар/рубль ближайший целевой уровень находится на отметке 56,80 руб., а для пары евро/рубль – 70,65 руб. и 70,90 руб. за евро.

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