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Мнения аналитиков

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Сегодня рынки будут отыгрывать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
На торгах в пятницу американские биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ упали порядка 2%, Dow Jones рухнул на 2,54% на фоне продолжающегося роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, которые превысили 2,85%, и опасений игроков насчет более быстрого, чем ожидалось повышения процентных ставок в США.

Так, председатель ФРС Далласа Роберт Каплан высказал мнение, что регулятор в текущем году может повысить ставку более трех раз, а уже бывшая глава ФРС Джанет Йеллен, вслед за Аланом Гринспеном предупредила о том, что фондовые площадки США серьезно перегреты.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов упали на 2,15%, закрывшись на отметке $68,24 после прошедшей в четверг экспирации и на фоне резко ухудшившейся конъюнктуры на мировых биржевых площадках и валютном рынке, где доллар смог отыграть часть потерь, понесенных в течение прошлой недели.

В текущей ситуации основной поддержкой Brent выступает уровень $68, проход которого может опустить цену на "черное золото" к отметке $66. Локальные сопротивления расположены на $69 и $69,50 и основное на $70.75.

Сегодня рынки будут отыгрывать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые по итогам прошедшей недели показали рост числа нефтяных буровых в США на 6 единиц.

В вышедшем в пятницу докладе Минфина США о введении санкций в отношении госдолга России, ведомство пришло к выводу, что данные действия «не ограничатся последствиями для российских властей и бизнеса» и могут затронуть интересы американских инвесторов, в свою очередь «расширение санкций без участия со стороны Европейского Союза может свести на нет попытки сохранить единство в вопросе санкций против России».

Эффект от данного доклада можно оценить как нейтральный или умеренно позитивный, так как риски, связанные с его опубликованием, частично были учтены рынком и на данном этапе игроки гораздо внимательнее реагируют на динамику цены нефти и сантимент, складывающийся на глобальных рынках. Однако расслабляться не стоит, так как на Трампа еще могут надавить с точки зрения введения очередных санкций.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2281,84 п., опустившись на 0,9%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2273 п. и основная на 2264 п. Ближайшее сопротивление-2303 п.

Основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 126900, проход которой может усилить продажи к уровню 125000 п, Локальное сопротивление в текущей ситуации расположено на 127800 п. и основное 129000 п.

Рубль по итогам торговой сессии в пятницу закрылся на отметке 56,55, снизившись на  1,12% по отношению к доллару США на фоне коррекции на рынке энергоносителей и укрепляющемся курсе доллара к ведущим мировым валютам.

Основным событием на текущей неделе для российского рубля будет заседание ЦБ РФ 9 февраля, по итогам которого регулятор с большей долей вероятности снизит ключевую процентную ставку как минимум на 25 базисных пункта, хотя в условиях снизившихся рисков, связанных с санкционным давлением на рынок долга России, нельзя исключать и более агрессивного смягчения монетарной политики со стороны ведомства Эльвиры Набиуллиной.

На данном этапе локальными сопротивлениями в паре по-прежнему выступают 56,50 и 56,80, поддержки расположены на отметках 55,80 и 55,50.

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