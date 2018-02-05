В пятницу была отмечена коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов: по фьючерсам на нефть Brent было встречено сопротивление вблизи психологически важного уровня $70 за баррель, на мировых фондовых площадках оптимизм инвесторов вновь оказался под давлением опасений, связанных с перспективой ужесточения денежной политики ФРС США, которые усилились после выхода сравнительно сильных данных по рынку труда (non-farm payrolls). В итоге Магнит (MGNT) подешевел на 3.6%, НЛМК (NLMK) – на 2.8%, Северсталь (CHMF) – на 2.5%, МТС (MTSS) – на 2.3%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции М.Видео (MVID) подорожали на 5.2%, Центрального телеграфа (CNTL) – на 3.5%, РуссНефти (RNFT) – на 3.1%.
Фондовые индексы США упали на 2.0% - 2.5%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в минусе, по большинству азиатских индексов также наблюдается углубление коррекции вниз.
Сегодня вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС. На мировых фондовых рынках наметился рост волатильности (индекс VIX превысил 17 пунктов) – инвесторы пересматривают свои оценки риска на фоне роста процентных ставок по казначейским облигациям США. Последний фактор негативно влияет на сравнительную привлекательность операций «carry trade», в том числе, с российскими долговыми бумагами.
На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль из-за глобального сокращения «спроса на риск».
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