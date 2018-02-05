Основной причиной для этого было глобальное снижение аппетитов к риску. Кроме того, в пятницу тревоги также были связаны с возможным объявлением новых ограничений со стороны США для РФ. Однако вечером Минфин США однозначно заявил о том, что принятие мер, ограничивающих покупку российских ОФЗ, негативно отразится не только на России, но и на американских инвесторах. Поэтому в планах Белого дома таких ограничений нет.

В какой-то мере данное заявление защитит отечественные активы от более сильного падения в понедельник. Впрочем, для снижения может оказаться достаточным факт дешевеющей нефти. Поэтому ждём просадки индекса МосБиржи на 1% и более в начале торгов в понедельник.

Рубль будет достаточно устойчивым, поскольку риски бегства нерезидентов из ОФЗ немного снизились. Впрочем, разрыв доходностей в рублёвых и долларовых облигациях сокращается, а на ближайшем заседании ЦБ РФ может вновь снизить ставку. Соответственно, вероятность укрепления отечественной валюты весьма низкая.