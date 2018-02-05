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Рынок акций РФ снизится, рубль откроется нейтрально на смешанном внешнем фоне


Рынки / Валюта / Индексы
Елена Лыкова
Елена Лыкова
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ снизится, рубль откроется нейтрально на смешанном внешнем фоне. Риски, связанные с бегством нерезидентов из российских активов, немного снизились, однако падение американского фондового рынка в пятницу может оказать давление на российский рынок акций.

 

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" ждет просадки индекса Мосбиржи на 1% и более в начале торгов. По его мнению, рубль будет достаточно устойчивым, поскольку риски бегства нерезидентов из ОФЗ немного снизились.

"Вечером (пятницы – ред.) Минфин США однозначно заявил о том, что принятие мер, ограничивающих покупку российских ОФЗ, негативно отразится не только на России, но и на американских инвесторах. Поэтому в планах Белого дома таких ограничений нет. В какой-то мере данное заявление защитит отечественные активы от более сильного падения в понедельник", - комментирует он.

Российский фондовый рынок традиционно не спешит расти, когда мировые рынки растут, зато падает вместе с ними с удовольствием, отмечает Роман Ткачук из "Альпари". "Сегодня именно второй случай – американские фондовые рынки показали наибольшее снижение за два года. В ближайшие дни снижение может продолжится – индекс Мосбиржи может откатится к 2260 пунктам, а индекс РТС - к 1260 пунктам. Впрочем, это закономерная коррекция после месячного роста российского фондового рынка", - комментирует он.

Аналитик ожидает консолидацию рубля в районе текущих значений. Курс пары доллар/рубль в понедельник будет торговаться в диапазоне 56-57 рублей, а курс пары евро/рубль – в границах 70-71 рубля, прогнозирует он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились на фоне роста ожиданий более активного подъема учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в текущем году.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,15-0,48%. Азиатские биржи преимущественно снижаются: гонконгский Hang Seng Index - на 1,25%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,63%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 2,55%, при этом шанхайский SSE Composite растет на 0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 67,94 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,93% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2452 доллара против 1,243 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в пятницу снизился по своим основным индексам, следуя за ценами на нефть на фоне нервозности, связанной с обсуждением возможности расширения экономических санкций США против России.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,9%, до 2281,84 пункта, индекс РТС - на 1,57%, до 1272,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 63 копейки, до 56,55 рубля, евро - на 47 копеек, до 70,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

 

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