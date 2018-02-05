Публикация докладов Казначейства США не снимает санкционный риск относительно РФ

Большая часть доклада посвящена описанию данных рынков, нежели анализу конкретных ограничительных мер и последствий их введения. Применительно к последнему, документ констатирует, что введение санкций повредит не только России и финансовой системе страны, но и американским инвесторам. И не только через изменение стоимости финансовых активов, но и через снижение их конкурентных преимуществ по сравнению с другими инвесторами, в частности, если ограничения США не будут поддержаны Европой.

Документ производит исключительно выдержанное и нейтральное впечатление, уделяя существенное внимание «неоднозначным» последствиям введения санкций против российского госдолга, которое способно повредить и американской стороне.

Как мы не раз указывали, сама по себе публикация докладов Казначейства не снимает санкционный риск относительно России – особенно в то время, когда и в Сенат, и в Палату Представителей внесены законопроекты, которые предусматривают ограничительные меры в том числе против инвестиций в суверенные обязательства страны, если будет установлен факт вмешательства в будущие выборы на территории США. Однако, в моменте многие инвесторы вероятно интерпретируют мягкую тональность докладов как повод для тактического добавления длинных позиций в отечественных финансовых активах, в частности, ОФЗ и рублевых процентных ставках (наиболее привлекательно – через IRS).



