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Рубль: ухудшение аппетита к риску


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В пятницу внимание рынка было сосредоточено на очередной статистике по американскому рынку труда.

Согласно последним данным, в январе число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США выросло на 200 тыс., что выше ожиданий рынка, а средний рост зарплат ускорился до 2,9% – максимум за период с 2009 г. Выход отчета усилил рефляционные опасения, что стимулировало дальнейший рост доходностей казначейских обязательств США, а также увеличило вероятность того, что в течение этого года ставка ФРС по федеральным фондам будет повышена не три, а четыре раза по 25 бп (первое повышение ожидается по итогам заседания FOMC 20–21 марта). Доходность 10-летних UST за неделю выросла на 18 бп, а в пятницу прибавила 5 бп, достигнув 2,84%. Спред UST на отрезке 2–10 лет расширился до 73 бп.

Индекс S&P500 за минувшую неделю снизился на 3,85% (самое значительное снижение с февраля 2016 г.), в том числе в пятницу опустившись на 2,1%. Индекс DJIA в пятницу скорректировался более чем на 500 пунктов, что является вторым по величине снижением после 24 июня 2016 г., когда он потерял 610 пунктов. Индекс волатильности рынка VIX достиг максимального уровня за период с президентских выборов в США 2016 года. Тем временем индекс доллара поднялся на 0,6%, что ухудшило аппетит к риску развивающихся рынков.

Индекс валют развивающихся стран (без Азии) снизился на 1,2%. Худший результат в составе индекса показали южноафриканский ранд, потерявший 1,9%, а также бразильский реал и мексиканское песо, которые скорректировались на 1,5–1,6%.

Вслед за остальными валютами рубль ослаб к доллару на 1,0%, до 56,54. При этом оборот в паре доллар/рубль на ММВБ достиг внушительных 5,6 млрд долл. Рубль положительно отреагировал на новость о решении Минфина США не распространять санкции на рынок суверенного долга России. В силу размера российской экономики и тесной взаимосвязи с другими рынками введение санкций может иметь «негативные побочные последствия для глобальных рынков и бизнеса». Однако вечером коррекция в рубле возобновилась под давлением глобальных факторов, перевесивших позитивную реакцию на заявление Минфина США. В свою очередь цена нефти Brent в пятницу снизилась на 1,5%, до 68,58 долл./барр.

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