Суточный объем валютных интервенций Минфина едва ли существенно изменится

Мы полагаем, что в предстоящем месяце объем интервенций превысит январский показатель (257 млрд. руб., или $4,5 млрд.) и достигнет нового максимума на уровне 293 млрд. руб. ($5,2 млрд.).

Основанием для ожидаемого увеличения объема интервенций являются стабильно высокие цены на нефть. Баррель Urals в январе подорожал в среднем до $68,50 против декабрьских $63,60 (объем валютных интервенций рассчитывается с учетом цен на нефть в предыдущем месяце).

Впрочем, суточный объем интервенций, по нашим оценкам, превысит январский уровень не столь значительно - он должен вырасти приблизительно до $276 млн. (сейчас - $265 млн.). Это обусловлено тем, что из-за новогодних каникул в текущем периоде валютных интервенций было всего 17 рабочих дней (т. е. Минфину пришлось увеличить суточный показатель). В предстоящем периоде будет 19 рабочих дней.

Реакция рынка на ожидаемое в понедельник заявление Минфина, по нашему мнению, будет сдержанной. Валютные интервенции способствуют сохранению низкой корреляции между курсом рубля и ценами на нефть, приблизительно на 75% нейтрализуя влияние нефтяного рынка на курс российской валюты Такая нейтрализация помогает ограничивать волатильность обменного курса. Впрочем, $276 млн. - это довольно значительная сумма для валютного рынка, и ежедневная покупка иностранной валюты на такую сумму может сделать рубль более уязвимым и более подверженным влиянию негативных факторов, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.