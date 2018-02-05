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Мнения аналитиков

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ЦБ в пятницу снизит ставку на 25 б.п., не исключено и более значительное снижение


Рынки
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин
аналитик компании "ВТБ Капитал"
 
На этой неделе ожидается немало макроэкономических новостей и событий.

Ключевым событием является заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится в пятницу. Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 13:30 по московскому времени, но ни пресс-конференция, ни доклад по ДКП на этот раз не запланированы.

Что касается статистики, то в среду вместе с оценкой инфляции за очередную неделю Росстат представит данные о размере инфляции за январь. В понедельник будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг от Markit, тогда же выйдет отчет Банка России о размере международных резервов по состоянию на конец января.

Как заявила в прошлый четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина, с точки зрения регулятора риск девальвации рубля под давлением негативной динамики нефтяных котировок снизился, что дает основания для более быстрого, чем изначально планировалось, перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. Мы полагаем, что на предстоящем в пятницу заседании совета директоров ЦБ вопрос будет стоять не о том, снижать ставку или нет, а о том, какими темпами смягчать денежно-кредитную политику. Наши ожидания в отношении исхода пятничного заседания совпадают с консенсус-прогнозом Bloomberg: снижение ставки на 25 бп. В то же время мы не стали бы полностью исключать вероятность и более значительного снижения, на 50 бп.  

Что касается инфляции, то в последнюю неделю января (с 23-го по 29-е число) потребительские цены не изменились. Исходя из этого мы ожидаем, что по итогам месяца инфляция составит 0,3% м/м и 2,2% г/г.

После паузы в декабре, когда по итогам месяца годовая инфляция сохранилась на уровне 2,5%, дезинфляционный тренд возобновился. Исходя из недельной статистики мы приходим к выводу, что примерно одинаковый вклад в дезинфляцию внесли продовольственный сегмент (включая плодоовощную продукцию), а также ЖКХ и сектор транспортных услуг. Напомним, в январе индексация тарифов на транспортные перевозки в недельном сопоставлении не превысила 1,7%, в то время как в январе 2017 г. их рост составил целых 13,1%.

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