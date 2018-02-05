Отчет об инфляционных ожиданиях: настрой на снижение ставки ЦБ

Также регулятор подчеркивает снижение ожиданий населения по темпу роста цен в ближайший месяц. Стоит отметить, что наблюдаемое сейчас улучшение может быть связано не только с фундаментальными факторами. В частности, в последние месяцы респонденты верят в низкую инфляцию, т.к., помимо прочего, считают, что до выборов Президента государство не допустит повышения цен.

Впрочем, отсутствие явного ухудшения показателей в отчете в целом, на наш взгляд, дает возможность для умеренного снижения ставки на заседании в пятницу (9 февраля).