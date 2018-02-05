FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Акции нефтегазовых компаний США опередят котировки технологического сектора по темпам роста


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Торги 2 февраля основные фондовые индексы завершили на минимумах дня, потеряв 2–2,5%.

Dow откатился до минимумов 24 августа прошлого года. Вся неделя выдалась для американского рынка неудачной. Инвесторы испугались растущих доходностей казначейских облигаций, а также того, что ФРС решила ускорить процесс повышения процентных ставок. Индекс волатильности CBOE на этом фоне подскочил до максимального значения с ноября 2016 года. Все 11 секторов S&P500 финишировали в минусе. Главный удар пришелся на акции энергетических компаний, которые дополнительно пострадали от снижения нефтяных котировок. 

По мере развития бизнеса Amazon (NASDAQ: AMZN) компания активно наращивает площадь офлайновых магазинов, складов и центров обработки данных. В своем годовом отчете, опубликованном в пятницу, компания сообщила, что общая площадь ее офисных помещений, физических магазинов, складов и центров обработки данных увеличилась на 42% год к году и достигла 253 млн квадратных футов (ок. 23,5 млн кв. м). Большая часть этого пространства взята в лизинг, но площадь, находящаяся в собственности компании, за год удвоилась, расширившись с 7,2 млн квадратных футов до 14 млн (примерно 1,3 млн и 0,65 млн кв. м соответственно). Эта информация обеспечила акции Amazon дополнительным драйвером роста.

На первый понедельник февраля отчиталась 251 компания из индекса S&P500. Рост их выручки и прибыли составил в среднем 9,61% и 14,78% соответственно. Лидером нынешнего сезона отчетности на фоне повышения котировок Brent на 19% за 4-й квартал прошлого года стал нефтегазовый сектор. Следом идет технологическая индустрия, которая показала увеличение продаж и прибыли на 13,3% и 23,9%. Ожидаем, что тренд продолжится и котировки нефтегазовых компаний опередят котировки технологических по темпам роста. 

Начавшаяся в пятницу нисходящая коррекция долгой не будет, однако сегодня сильного движения вверх ждать не приходится, поскольку не запланировано публикаций важной макростатистики. Финансовые результаты опубликует Bristol-Myers Squibb Company, входящая в S&P500, однако даже очень позитивный отчет этой компании не в силах придать позитивный импульс всему рынку. С учетом этого ожидаем, что к закрытию S&P500 прибавит примерно 0,5% и окажется на уровне 2775 пунктов. Отскок будет обусловлен достаточно сильным падением для растущего американского рынка, а поскольку общий тренд не поменялся, это падение начнут откупать.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ