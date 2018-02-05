Акции нефтегазовых компаний США опередят котировки технологического сектора по темпам роста

Dow откатился до минимумов 24 августа прошлого года. Вся неделя выдалась для американского рынка неудачной. Инвесторы испугались растущих доходностей казначейских облигаций, а также того, что ФРС решила ускорить процесс повышения процентных ставок. Индекс волатильности CBOE на этом фоне подскочил до максимального значения с ноября 2016 года. Все 11 секторов S&P500 финишировали в минусе. Главный удар пришелся на акции энергетических компаний, которые дополнительно пострадали от снижения нефтяных котировок.

По мере развития бизнеса Amazon (NASDAQ: AMZN) компания активно наращивает площадь офлайновых магазинов, складов и центров обработки данных. В своем годовом отчете, опубликованном в пятницу, компания сообщила, что общая площадь ее офисных помещений, физических магазинов, складов и центров обработки данных увеличилась на 42% год к году и достигла 253 млн квадратных футов (ок. 23,5 млн кв. м). Большая часть этого пространства взята в лизинг, но площадь, находящаяся в собственности компании, за год удвоилась, расширившись с 7,2 млн квадратных футов до 14 млн (примерно 1,3 млн и 0,65 млн кв. м соответственно). Эта информация обеспечила акции Amazon дополнительным драйвером роста.

На первый понедельник февраля отчиталась 251 компания из индекса S&P500. Рост их выручки и прибыли составил в среднем 9,61% и 14,78% соответственно. Лидером нынешнего сезона отчетности на фоне повышения котировок Brent на 19% за 4-й квартал прошлого года стал нефтегазовый сектор. Следом идет технологическая индустрия, которая показала увеличение продаж и прибыли на 13,3% и 23,9%. Ожидаем, что тренд продолжится и котировки нефтегазовых компаний опередят котировки технологических по темпам роста.

Начавшаяся в пятницу нисходящая коррекция долгой не будет, однако сегодня сильного движения вверх ждать не приходится, поскольку не запланировано публикаций важной макростатистики. Финансовые результаты опубликует Bristol-Myers Squibb Company, входящая в S&P500, однако даже очень позитивный отчет этой компании не в силах придать позитивный импульс всему рынку. С учетом этого ожидаем, что к закрытию S&P500 прибавит примерно 0,5% и окажется на уровне 2775 пунктов. Отскок будет обусловлен достаточно сильным падением для растущего американского рынка, а поскольку общий тренд не поменялся, это падение начнут откупать.