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Мнения аналитиков

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Убыток "Аэрофлота" может превысить $20 млн руб, но акции продолжают расти


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
В первый торговый день недели рынок корректируется. Большинство бумаг торгуется на отрицательной территории.

Впрочем, падение не носит обвального и всеобъемлющего характера. Уместно говорить о слабонегативной или даже о разнонаправленной динамике. Лидеры снижения — акции Магнита, которые продолжают дешеветь на фоне масштабных продаж. Основные индексы теряют менее 0,5%. Есть и растущие акции, среди них Аэрофлот и отдельные представители энергетического сектора. Причем бумаги Аэрофлота растут вопреки очевидному негативному фактору: из-за плохой погоды в московском регионе компания отменила или задержала около половины рейсов. Убыток авиаперевозчика из-за этого может превысить $20 млн. Но его акции заметно снижались до этого без плохих новостей, и сейчас в них идет технический отскок, целью роста до конца февраля может стать уровень 150 руб. 

Поводом для коррекционной динамики отечественного рынка стало снижение котировок нефти на 2%. Ситуация с погодой и снабжением топлива в США улучшилась, аномальный пиковый спрос на нефть прошел. Кроме того, растет добыча внутри Соединенных Штатов, и там даже подумывают над ограничением импорта из Венесуэлы. Это может помешать дальнейшей коррекции нефти. На мой взгляд, в ближайшие две, а возможно, и четыре недели она будет торговаться преимущественно в диапазоне $65–70. Пара USD/RUB утром подскакивала почти до отметки 57, но вскоре откатилась на уровень 56,50. Я ожидаю, что до конца недели она останется в коридоре 56–57,50. 

Рынок может перейти к коррекции, если будет пробита вниз отметка 2250 п. по индексу Мосбиржи. Поводом для развития коррекционного сценария может быть дальнейшая негативная динамика на внешних площадках. Сегодня, скорее всего, этого не произойдет, рынок закроется в коридоре 2270-2280 п.

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