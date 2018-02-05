Джанет Йеллен ушла, прихватив с собой "бычий" рынок

В пятницу, 2 февраля, завершился самый длительный в его истории период бескоррекционного роста, который продолжался с 8 ноября 2016 года, то есть с момента выборов президента США. За это время ни одна из немногочисленных коррекций не превышала 3%. И вот в пятницу случился обвал. Пока маленький и ни о чем глобальном не говорящий, но все же… В итоге снижение за прошедшую неделю с момента достижения новых исторических максимумов в предыдущую пятницу, 29 января, превысило-таки по всем без исключения индексов эти самые 3%. Больше всех потерял за это время Dow Jones - 4,12%. Потери основного бенчмарка американского рынка - индекса S&P500 были несколько скромнее - 3,85%. А вот наилучшие показатели в этом споре «кто хуже» оказались у технологического индекса NASDAQ, где потери за неделю составили «всего» 3,53%.

Что же касается отраслевого разреза, то здесь единоличным лидером с большим отрывом стал сырьевой сектор. Акции компаний этого сектора потеряли в среднем 6%. И это несмотря на то, что цены на черное золото после снижения в начале недели к ее концу частично восстановили свои позиции.

Плохо шли дела также в сфере медицины и здравоохранения, где средняя просадка составила 5%. Причиной тому стал целый комплекс проблем, начиная от желания крупнейшими независимыми бизнес-операторами создать свою собственную медицинскую компанию для медицинского обслуживания своих сотрудников и заканчивая очередным «наездом» Трампа на медицинские компании с угрозами ввести регулирование на цены по медицинским препаратам, отпускаемым по рецептам.

Следует особо отметить, что от снижения на рынке не спас даже выход хорошей и зачастую просто великолепной квартальной отчетности от целого ряда ведущих американских компаний. По-видимому, просто рынок созрел для коррекции (весь вопрос - какой?) и в какой-то момент просто уже перестал обращать внимание на весь позитив, которого, повторюсь, было предостаточно. Но его никто не замечает, зато о росте доходности по казначейским облигациям до уровня почти в 3% (по 10-летним бумагам) уже все уши прожужжали. Также «вдруг» заметили более стремительную динамику роста зарплат, что в свою очередь должно сказаться на более быстрых темпах прироста инфляции, а это возможно приведет к более быстрым темпам повышения учетной ставки. Короче, всем стоять и бояться!

Ожидания рынка 5 февраля

Главный вопрос сегодняшнего дня - продолжатся ли распродажи? На мировые фондовые рынки сегодня лучше не смотреть. Все, кроме Китая, горят ярко красным цветом. Японский Nikkei-225 потерял так уж совсем неприличные 2,5%. Потери на европейских рынках хоть и поменьше - в пределах 1%, но все равно эти цифры не выглядят успокаивающе.

Так что одна надежда сегодня - это неизбывный оптимизм участников американского рынка. Может, все же кто-нибудь вспомнит об основной стратегии последних лет - выкупай провалы? Провал мы получили. И для просадки 4% - это вполне приличные цифры. Хотя, конечно, это еще не коррекция. Так что вопрос сейчас стоит достаточно остро - или-или? Или это очередной Buy the dips, и тогда на этом все должно завершиться, или же рынок готов пойти на более серьезную коррекцию, и тогда это только начало.

И это должно решиться именно в текущие дни - сегодня и вообще на этой неделе. Так что покой сейчас нам может только сниться, и поэтому тем, кто активно торгует, необходимо быть начеку и быть готовыми принимать ответственные решения по реформированию своих инвестиционных портфелей или по открытию своих спекулятивных позиций.

И все же сегодня после сильных движений, которые мы наблюдали в прошедшую пятницу, участники рынка возможно попытаются взять некоторую паузу, чтобы определиться с раскладом сил и дальнейшим направлением движения. Если же сегодня продолжатся распродажи, то, конечно, это станет очень сильным сигналом к массовой фиксации прибыли уже среди менее активных инвесторов, которые пока занимают выжидательную позицию. Так что в любом случае рынок сейчас потребует от всех без исключения инвесторов более пристального внимания. Будьте начеку и держите пульс на рынке!

Из отдельных акций следует обратить внимание на акции Qualcomm (QCOM, -1,09%), которые вполне возможно сегодня покажут рост от 10 до 20 процентов из-за появления информации о том, что компания Broadcom (AVGO, -1,39%) все же не оставляет планов купить Qualcomm и готова повысить цену своего предложения до 105 - 110 млрд. долларов, что соответствует 85 - 88 долларов за одну акцию QCOM. А в настоящее время эти акции стоят $66. Так что им есть, куда расти.