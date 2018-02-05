"Префы" “Сургутнефтегаза” могут принести краткосрочную прибыль

Индекс Мосбиржи к 14.40 мск упал на 0,31% до 2274,68 пункта, а индекс РТС снизился на 0,55% до 1265,81 пункта. Рубль к середине дня незначительно ослабевал против доллара и евро. Российская валюта в целом была стабильна после резкого падения в пятницу, вызванного опасениями новых санкций, которые не оправдались.

Среди лидеров роста можно отметить акции “Аэрофлота” (+2,66%) а также котировки Polymetal (+2,3%). Привилегированные акции “Сургутнефтегаза” подорожали на 0,92%. Наибольшее снижение можно наблюдать по акциям “Магнита” (-3,66%) и бумагам “М. Видео” (-2,08%). По привилегированным акциям “Сургутнефтегаза” сложился неплохой момент для открытия краткосрочных “длинных” позиций. Бумаги поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (30,32 руб) и теперь могут стремиться к максимуму января и отметке 32 руб. Стоп-лосс в этом случае лучше установиться чуть ниже 30,00 руб.

График Поделиться

Твитнуть

Поделиться График



