Сервисная выручка станет основным драйвером роста финпоказателей Apple

Во время входящих звонков пользователи слышат звук, но экран смартфона ничего не показывает первые 6–8 секунд, поэтому своевременно принять звонок невозможно. Рынок смартфонов на сегодня перенасыщен предложением: общее количество устройств такого типа в мире достигает 2,2 млрд.

Последние два года Apple фиксирует снижение продаж новых iPhone. В 4-м квартале прошлого года показатель сократился на 1,2%, до 77,3 млн. «Юбилейных» iPhone X было реализовано 30 млн. Считаю, что Apple пересмотрит стратегию по выпуску новых моделей. Производство и продажа гаджетов разных ценовых категорий не только расширяет долю Apple на рынке смартфонов, но и «отъедает» некоторую часть продаж своих же устройств, снижая общую стоимость реализованной продукции. То есть, слухи о том, что бюджетная модель iPhone SE 2 этой весной не выйдет, скорее всего, оправдаются.

Вряд ли «яблочная» корпорация совсем откажется от этой линейки, но она абсолютно точно переформирует свой модельный ряд, правильно сбалансировав предложение. Ожидаю, что спрос на мобильные устройства Apple продолжит падать, пусть и небольшими темпами, однако этот негатив вскоре удастся компенсировать за счет сервисной выручки. Оборот от таких сервисов, как Apple Music, iCloud Drive, Apple Pay и других, увеличился за фискальный 2017 год на 23%, до $29,98 млн, сформировав 13% совокупной выручки.

В течение следующих пяти лет сервисная выручка станет основным драйвером роста финансовых показателей компании. Доход этого сегмента достигнет $90 млрд, или 32% от всех продаж. Целевая цена по Apple до конца текущего года — $192.