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Мнения аналитиков

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Для России последствия санкций сейчас можно оценить в 0,5% годового ВВП


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Оценка стоимости санкций – главный вопрос, которым, тем не менее, в целом пренебрегают.

Одним из объяснений является тот факт, что стоимость санкций косвенно указывает на то, во сколько обошлись экономике России геополитические решения 2014 года; кроме того, весьма сложно разделить эффект санкций и последствия снижающихся в последние годы цен на нефть.

Согласно первым оценкам (опубликованным в начале 2015 г.), стоимость санкций оценивалась примерно в 6 п. п. российского ВВП; но эта оценка могла включать в себя погрешность измерения от сильного негативного эффекта падения цен на нефть. Более свежие оценки скромнее – примерно 1,0-1,5 п. п. годового ВВП санкции стоят, по оценке МВФ, 0,5-0,6 п. п. ВВП – по оценке ЦБ и 0,3 п. п. – по оценке ООН.

Мы оцениваем санкции в 0,5 п. п. ВВП. Наши расчеты исходят из потерь из-за ограниченного доступа к мировым финансовым рынкам: с 2013 г. корпоративный внешний долг России сократился с $651 млрд до нынешних $459 млрд, в то время как суммарный корпоративный внешний долг развивающихся стран не изменился ($4,4 трлн). Россия, таким образом, недоиспользовала свое кредитное плечо, что обходится ей примерно в 0,5 п. п. ВВП в год. Показательно, кстати, что эта оценка близка к оценкам положительных последствий для экономики от перехода к таргетированию инфляции – иными словами, на данный момент можно говорить о том, что усилия ЦБ РФ по стабилизации цен нивелированы ростом неопределенности, связанной с санкциями.

Важно также, что нет уверенности, что стоимость санкций будет снижаться в дальнейшем в соответствии с мировым опытом и известными закономерностями. Пример Ирана говорит о том, что в условиях регулярно меняющегося санкционного режима стоимость санкций не линейна и может увеличиваться в момент, когда санкционное давление усиливается.

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