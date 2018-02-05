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Российские акции попробуют восстановить потери после просадки из-за санкций США


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Перед открытием торгов в США фьючерс на S&P 500 снижался на 0,7%. Основным поводом для распродаж вновь становятся доходности казначейских обязательств.

По 10-летним бумагам доходность превышала 2,88% на европейском отрезке торгов. Соответственно, максимальная доходность за четыре года делает менее интересными вложения в чрезмерно перекупленные акции. Однако стоит отметить тот факт, что американский доллар приостановил своё ослабление. То есть высокая доходность на рынке облигаций США уже начинает привлекать международных инвесторов.

Из корпоративных новостей можно выделить увеличение предложения Broadcom за Qualcomm до $82 за акцию.

Российский рынок весьма слабо отреагировал на внешние негативные раздражители. Поэтому можно предположить, что «кремлёвский доклад» мог послужить сигналом для возвращения части средств российской элиты в страну. Впрочем, вопрос новых ограничений также не получил жёсткого продолжения в риторике американского Минфина.

Соответственно, если после двух дней просадки внешние рынки начнут корректироваться вверх, то и у российских бумаг будет больше оснований для возвращения к отметке 2300 пунктов по индексу МосБиржи.

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