Оптимизм на рынке углеводородов постепенно спадает

Этому способствовали фундаментальные факторы, такие как рекорд добычи нефти в США до 9,92 млн баррелей в сутки, рост числа активных буровых установок в США до 765 штук (+6 единиц), а также выходившая статистика по рынку труда и изменение ожиданий по темпам ужесточения денежно-кредитной политики ФРС с 2–3 повышений в этом году до 3–4.

Производство нефти странами ОПЕК выросло на 100 тыс. баррелей в сутки, согласно данным Bloomberg на 31 января 2018 года. Производство увеличили Саудовская Аравия и Нигерия. Увеличение производства, особенно если оно будет устойчивым, может послужить главным фактором дальнейшего снижения нефтяных котировок.

Несоблюдение действующих договоренностей странами соглашения ОПЕК+ также может привести к появлению избытка предложения. Такой случай возможен, если участники сделки начнут нарушать дисциплину и пользоваться высокими ценами на нефть в своих целях. Пока же добыча в январе находится на 200 тыс. баррелей ниже установленного предела (32,6 млн баррелей в сутки).

Дальнейший рост цен на золото может быть сдержан проведением монетарной политики ФРС. Пока доллар слабел с начала года (–4%), золото активно пользовалось спросом (+4,85%). Исходя из своего прощального выступления, глава ФРС дал понять рынкам, что курс ужесточения монетарной политики будет продолжен и ставка в этом году может быть повышена до 4 раз (по 0,25 п.п.). Если скорость повышения ставки будет увеличена, это может оказать сдерживающее влияние на рынок драгоценных металлов, который до недавнего времени игнорировал рост доходностей казначейских облигаций.

Индекс промышленных металлов LME за неделю снизился на 0,7%: медь +0,73%, олово +0,45%, палладий –4,28%, алюминий –0,36%. Коррекция на мировых рынках затронула рынок промышленных металлов, который, впрочем, совсем не растерял внушительный рост с начала 2017 года.