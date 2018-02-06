На этой неделе смелым инвесторам предстоит проявить свои лучшие качества, потому что в мире начался «большой бада-бум» (это из фильма «Пятый элемент»). Большой «бада-бум» это обвал котировок акций на мировых биржах. Это когда просыпаешься и видишь, что японские акции обвалились на 6,5%. Что касается нашего рынка, то уже на прошлой неделе индекс ММВБ-10 не смог закрепиться выше ноябрьского максимума 4500 пунктов. Это было сигналом, что инвесторов в феврале вряд ли ждет спокойная жизнь, какая была в 2017 году.

Завершив пятницу массовыми продажами, три крупнейших американских биржевых индекса по итогам прошлой недели потеряли свыше 3%, начав февраль на пессимистичной ноте, и это тоже был «бадабумовский» сигнальчик. Наш рынок ориентируется на динамику сырья и на динамику рынка США. В прошлом году фундаментальными факторами роста рынка США были снижение налогов, увеличение прибыли компаний и хорошая макроэкономическая статистика. В этом году фактором падения является рост доходности казначейских облигаций.

На прошлой неделе 10-летние «казначейки» дошли до 2,85%, что является самым высоким уровнем за последние четыре года. При этом всего 18 месяцев назад их доходность была на рекордном минимуме. Дополнительной причиной служат показатели по уровню заработной платы в отчете Бюро трудовой статистики США, который был опубликован в пятницу. После выхода этого отчета участники рынка стали ожидать более агрессивной монетарной политики ФРС по части повышения ставок в ближайшем году.

Среди американских инвесторов усиливается скептицизм в отношении состояния фондового рынка. Один из вопросов, который беспокоит инвесторов, – насколько было разумно со стороны администрации Трампа проводить снижение налогов на этой стадии оздоровления экономики, отмечает YahooFinance. «Вопрос в том, убила ли налоговая реформа бычий рынок или же она является ошибкой в бюджетной политике», – сказал сооснователь DataTrek Research Николас Колас.

По итогам торгов понедельника Dow Jones Industrial Average потерял 4,6%, S&P-500 – 4,10%, а технологический NasdaqComposite – 3,78%. В результате этого снижения индекс Dow Jones Industrial Average оказался ниже отметки в 25000, которая впервые была взята в начале января. Теперь индекс по результатам с начала года находится на негативной территории. В конце прошлого года большинство американских аналитиков говорило о годовом потенциале роста ведущих индексов в 6% - 8%. Этот потенциал был выбран в январе - за первые несколько недель года, индекс Dow прибавил 6%. А в данный момент этот индекс с начала года находится уже на негативной территории.

Кроме того, на падение американского фондового рынка обратили внимание представители администрации Трампа, которые в ходе выступления на CNBC утром понедельника сказали: «Нас всегда беспокоит, когда на рынке наблюдаются потери. Но в это же время, мы уверены в фундаментальных экономических показателях». Биржевые аналитики также пытаются успокоит инвесторов. «Откат не означает конец бычьего рынка», – сообщили аналитики Bespoke Investment Group в заметке. Есть много позитивных факторов, пишет в заметке клиентам команда стратегов Goldman Sachs во главе с Дэвидом Костином.

Усиление экономического роста, повышение цен на сырье, а также доллар слабее базового сценария Goldman Sachs могут подтолкнуть S&P 500 вверх вплоть до 3000. В дополнение, позиционирование инвесторов говорит о продолжении роста рынка, у американских домохозяйств есть потенциал для увеличения вложений в акции, а также имеется «существенный апсайд» по спросу на акции со стороны корпораций, учитывая рост ВВП и увеличение доходов вследствие налоговой реформы.

В своей заметке аналитики GoldmanSachs (GS) отрицают существование возможности повторения 1987 года, когда за 13%-ым ростом в январе последовало беспрецедентное падение фондового рынка в октябре. Аналитики GS считают, что такой взгляд не учитывает «другие примеры истории, которые говорят в пользу гораздо более хорошего развития событий» в этом году. «Среди 12 лет после 1950 года, которые начались с роста в январе свыше 5%, 1987 является единственным годом, когда за период с февраля по декабрь произошло падение рынка», – пишут аналитики во главе с Костином в заметке от 2 февраля.

Индекс развивающихся рынков от MSCI вчера закрылся с понижением 3,47%, поэтому следует ждать отрицательного открытия рынка. Если следовать логике теханализа, минимальная цель коррекции индекса ММВБ 2190 пунктов, а среднесрочный повышательный тренд находится на отметке 2150 пунктов. Ну а сегодня акции будут покупать только самые смелые инвесторы или спекулянты в надежде на внутридневной отскок. Надо ждать, когда «уляжется пыль» и котировки акций лягут на повышающиеся тренды или индикаторы просигнализируют о «перепроданности» после «большого бада-бума» и уже потом покупать акции. Кроме того, на индексе ММВБ-10 имеется неплохая поддержка в районе 4123 пункта.