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На рынок нефти вышли "медведи"


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
«Медвежья» паника на американском фондовом рынке потянула за собой вниз и цены на нефть.

К утру вторника, 6 февраля, баррель Brent падает на 1,2% и торгуется по $66,86. Бочка легкой нефти WTI сползает на 1,3% и стоит $63,36. Все еще не верите в начало коррекции? Напрасно. 

Brent успешно пробил нижнюю границу среднесрочного диапазона на отметке $68,2 и далее открылась дорога в область $66,50, которую сейчас продавцы и проходят. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне $65 за баррель. В том случае, если «медведи» в этот заход пробьют и ее, цели продаж сместятся к $63,50. Нижняя цель вряд ли поддастся быстро, наиболее вероятно, что нефть встанет в новый боковой диапазон где-то в пределах $64-66 за баррель. 

Против нефти в данный момент играет постепенное восстановление позиций доллара США. Фактически спад на фондовом рынке стал только толчком для коррекции в сырье, которое слишком долго балансировало у пиков без поддержки новыми факторами и катализаторами. Нет опоры - нет продолжения тенденции. Это выглядит совершенно закономерно, тем более что фундаментальная сторона вопроса вполне себе «медвежья». Количество буровых установок в США и Канаде плавно повышается, статистика по запасам нефти демонстрирует рост. 

Обновленные данные от API выйдут уже сегодня вечером. Можно предположить, что запасы сырой нефти за неделю ко 2 февраля выросли на 2-3 млн баррелей. Если статистика совпадет с ожиданиями, продавцы в сырье получат шанс активизировать свои усилия.

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