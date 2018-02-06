Беги, инвестор, беги в доллар!

Торги по рублю открылись резким снижением на фоне падения цены на нефть? и потом давление на него усилилось из-за укрепления американского доллара.

Стремительный рост курсов доллара и евро последовал к закрытию дня. Их повышению способствовал обвал американских фондовых индексов на 4% (DJI, SP500), рост индекса страха VIX, а также бегство в защитные активы (американские облигации, золото, йену).

Коррекция на фондовых площадках началась после публикации пятничного отчета по американскому рынку труда. Рынок уверовал в трёхразовое повышение ставки в 2018 году. Именно поэтому доходность облигаций снизилась, а курс доллара нет. Доллар тоже является активом-убежищем, и выступает им сейчас для бегущих инвесторов с крипторынка. Курс доллара повышался до 57,23 руб., курс евро – до 71,05 руб.

Во вторник, 6 февраля, нефть торгуется в минусе. Продавцы в нефти прошли зону поддержки в границах $67,10-67,45. В связи с этим стоит ожидать падение стоимости Brent до $65,85 на фоне закрытия длинных позиций.

У рубля остается поддержка только от спроса на ОФЗ. Я считаю, что ослабление рубля продолжится и новой целью для курса доллара выступит уровень 57,50 руб., после него – 57,95 руб. Для пары евро/рубль цель – 71,50 руб.