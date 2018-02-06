Безрассудный оптимизм игроков в январе привел к обвалу американских бирж

Рынки в конце 2017-начале 2018 года забрались слишком высоко на чрезмерном оптимизме по поводу налоговой реформы Трампа и заниженных ожиданиях по отчетам заокеанских компаний, игнорируя любой негатив, включая планируемое ужесточение монетарной политики ФРС США, курс на которое в понедельник подтвердил вступивший в должность новый глава американского регулятора Джером Пауэлл. И хотя фондовые рынки считаются опережающими индикаторами экономики, на этот раз они выписали слишком большой кредит доверия реальному сектору, в связи с чем стремительное падение на западных фондовых площадках вполне оправданно.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продолжили снижение, закрывшись на отметке $66,91 на фоне обвала заокеанских биржевых площадок и пятничных данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $66,80 и $66,20. Сопротивления расположены на $67,25 и $68,20.

Сегодня после завершения торгов (0.30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API, которые зададут направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в среду. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают роста запасов на 2,9 млн. баррелей в сутки.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2275,5 п., снизившись на 0,22%. На данный момент локальные поддержки расположена на отметках 2232 п. и 2215 п., основная 2200п.

Поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает диапазон 124000-123000 п, проход нижней границы которого может усилить продажи к отметке 121500 п.

Рубль по итогам торговой сессии в пятницу закрылся на отметке 57,19, снизившись на 1,14% по отношению к доллару США на фоне масштабной коррекции на рынке энергоносителей и основных западных биржевых площадках.

В свою очередь Минфин, наращивающий покупку иностранной валюты, стоит стеной на пути укрепления рубля. По данным ведомства, в течение двух месяцев на скупку корзины из долларов, евро и фунтов федеральный бюджет потратит порядка 555 млрд рублей, продавая ежедневно 15,7 млрд рублей.

В текущей ситуации локальным сопротивлением в паре выступает отметка 57,50 и основным 58,40, поддержки расположены на 56,80 и 56,40.