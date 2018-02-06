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Индекс Мосбиржи может найти поддержку на уровне 2250 пунктов


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Неделя началась с коррекции. Индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше 2300 п.

Лидерами роста стали акции Аэрофлот (+3,67%), несмотря на новость о задержке рейсов и поломке бортов из-за непогоды. Лидерами снижения стали бумаги Татнефти (-2,52%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 56,50-57,00. 

Обесценение рубля связали с действиями Минфина. Объем покупки валюты может быть увеличен до 15 млрд руб. (прежняя оценка – 10 млрд.). На рынке есть определенные опасения, что на фоне снижения цены на нефть и коррекции рынков это может привести к ослаблению рубля. Однако, по моему мнению, вероятность, что действия Минфина повлияют на рубль, минимальная. Ведомство покупает лишь сверхдоходы от экспорта, причем, по цене около 4000 руб. за барр. При цене на нефть в диапазоне $60-70 за барр., курс USD/RUB в феврале ожидаю преимущественно в коридоре 56- 58. 

Акции Сбербанка снижаются на 0,65% и в краткосрочном плане выглядят перекупленными, на дневном RSI нарисовалась дивергенция, свидетельствующая о росте коррекции. 

На рынке нет панических настроений, но динамика на мировых площадках будет отыгрываться: ожидаю снижения в пределах 1%. Индекс Мосбиржи может найти поддержку на уровне 2250 п. Ожидания в паре USD/RUB: диапазон 56,50- 57,00.

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