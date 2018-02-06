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В начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения по паре доллар-рубль


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В понедельник наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС.

Всплеск волатильности на мировых фондовых площадках негативно повлиял на готовность инвесторов к принятию риска и, соответственно, на спрос на развивающихся рынках. В итоге Татнефть (TATN) подешевела на 2.5%, Магнит (MGNT) – на 1.6%, Мечел (MTLR) – на 1.4%. Между тем акции Аэрофлота (AFLT) подорожали на 3.7% после сообщения компании о чистой прибыли по РСБУ по итогам четвертого квартала прошедшего года, что может дать основания для пересмотра оценок ожидаемых дивидендов за год. В плюсе закрылся и Сургутнефтегаз (SNGS) – большой объем валюты на балансе компании наделяет ее бумаги «защитным» свойством в периоды укрепления доллара к рублю. 

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 5.1%, Нефаза (NFAZ) – на 3.7%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 2.7%.

Фондовые индексы США упали еще на 3.8% - 4.6%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в минусе, на азиатских фондовых площадках наблюдается падение.

Сегодня вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС. Наметившиеся в пятницу рост волатильности и снижение котировок акций на мировых рынках усилились в начале текущей недели. Трейдеры, судя по динамике рыночных индикаторов, посчитали фиксированную доходность в казначейских облигациях США (2.7% по десятилетним бумагам на текущий момент) более привлекательной, чем ожидаемую доходность в акциях, в условиях повышенной волатильности – процесс «рост на рынке акций, снижение на рынке облигаций» в США сменился на противоположный, что негативно отражается на активности инвесторов на развивающихся рынках. 

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения по паре доллар-рубль на фоне глобального «бегства от риска».

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