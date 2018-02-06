Утренний провал можно использовать для открытия длинных позиций

Утро на российском рынке было достаточно тревожным, хотя провал индексов оказался не столь значительным, как в США или в Азии. Более того, большую часть потерь удалось ликвидировать к закрытию торгов. Лишь нефтяные бумаги оказались под более сильным давлением дешевеющей нефти: «Роснефть» потеряла 0,47%, «ЛУКОЙЛ» ¬1,19%, «Татнефть» - 2,52%. «Аэрофлот» (+3,67%) сообщил об увеличении чистой прибыли по РСБУ в 2017 году на 21,7%. Таким образом, бумага получила шанс ликвидировать последствия осенних распродаж по итогам девяти месяцев. Сектор металлургов явно обрадовался ослаблению рубля: ММК укрепился на 0,69%, «Северсталь» на 0,63%, НЛМК на 0,66%, ГМК «Норникель» на 0,74%. Бумаги «Газпрома» (+0,37%) также оказались в плюсе.

Риторика американского Минфина по поводу возможных ограничений для РФ оказалась не столь жёсткой. Как минимум, ведомство против ограничений на приобретение российских ОФЗ, да и по газовому вопросу отсутствовали заявления. В лидерах роста и падения также отметились: привилегированные (+2,56%) и обыкновенные акции (+2,05%) «Сургутнефтегаза», «Россети» (+2,04%), «АЛРОСА» (+1,45%), а также «ЭНЕЛ Россия» (-4,05%) и «Интер РАО» (-1,95%). Статистика дня существенного влияния на рынок акций не оказала. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ снизился в январе до 55,1 п. по сравнению с 56,8 п. в декабре. В 2017 году в России было построено жилья на 78,6 млн квадратных метров, что на 2,1% меньше, чем в 2016 году. В этом свете недовольство президента РФ темпами роста промышленности становится вполне логичным.

Более существенные события происходили на валютном рынке. Кроме укрепления доллара на глобальном рынке, у рубля были и внутренние поводы для ослабления. Минфин РФ запланировал потратить на покупку валюты 298,1 млрд рублей в период с 7 февраля по 6 марта или 15,7 млрд рублей в день. В предыдущий период ведомство тратило 15,1 млрд рублей в день на покупку валюты. Вместе с решением Минфина на рубль также давила нефть, которая к вечеру упала ниже $67,5 за баррель Brent. И наконец, на рынке растёт убеждённость, что ЦБ РФ продолжит снижать ставку и может применить более агрессивный подход. Глава государства Владимир Путин ещё на прошлой неделе говорил о неудовлетворительных темпах роста промышленного производства, которое за 2017 год увеличилось лишь на 1%. Темпы ввода нового жилья также говорят о слабом спросе населения, чьи доходы продолжают сокращаться. Поэтому у ЦБ появляется вполне конкретное поручение по принятию более стимулирующей политики. Если в краткосрочном периоде подобные ожидания поддерживают спрос на рублёвые долги со стороны спекулянтов, то уже после снижения ставки можно ждать оттока капитала из ОФЗ на фоне очередного сокращения разрыва в долларовых и рублёвых ставках.

Индекс «страха» или VIX подскочил в понедельник на 115,6% до 37,32 п. Последние две недели мы довольно внимательно следили за показателем «страха» на рынке в связи с ростом доходности по американским казначейским обязательствам. Если учитывать тот факт, что дивидендная доходность Dow Jones составляет около 2,1%, а S&P 500 около 1,8%, то рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 2,883% рано или поздно должен был спровоцировать коррекцию. Пятничная статистика по рынку труда показала, что американская экономика пока не собирается остывать. В понедельник индекс ISM в непроизводственной сфере вырос до 59,9 п. при ожиданиях в 56,5 п. Соответственно, оснований не верить в дальнейшее быстрое повышение ставки ФРС не осталось. В целом, американский рынок повёл себя вполне логично. Dow Jones ещё никогда не терял 1175,21 пунктов за один день, S&P 500 не корректировался на 5% уже 406 сессий, что является самым длительным периодом за последние 20 лет. Самые большие потери рынку принёс финансовый сектор, который сильно перегрелся на росте доходностей по американским казначейкам: Bank of America просел на 5,29%, J.P. Morgan на 4,80%, Wells Fargo на 9,22%. Впрочем, распродажи коснулись почти всех, включая недавних лидеров: Boeing (-5,74%), Intel Corp. (-3,53%), Chevron Corp. (-5,03%). Кстати, не будем забывать также о том факте, что «Кремлёвский доклад», фактически, мог стать предупреждением для определённых капиталов, которые также поспешили покинуть американскую землю. Кроме того, торги понедельника проходили при особо высокой волатильности и объёмах, что говорит о существенном участии роботизированных торговых систем. Во всяком случае, люди не принимают решения столь быстро. Так или иначе, а Dow Jones и S&P 500 ликвидировали свои достижения с начала года и ушли в минус. По итогам дня DJIA упал на 4,6% до 24345,75 п., а S&P 500 снизился на 4,1% до 2648,94 п.

Паника продолжилась и в Азии. В утренние часы фьючерс на S&P 500 демонстрировал желание скорректироваться вверх, но попытки роста быстро прекратились и к середине дня в Токио инструмент ушёл в минус на 1,5%. Nikkei 225 терял до 6,6%. Негатива добавляла иена, которая укреплялась до 108,7 за доллар. Между тем, доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 2,68%, что свидетельствует о бегстве капитала от риска в качество. Естественно, что в таких условиях инвесторы не обращают внимание на статистику. Австралийский экспорт вырос за декабрь на 2%, а импорт на 6%. Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 1,5%.

Сырьевые активы реагировали на обвал в Нью-Йорке неоднозначно. Если никель терял более 3% своей стоимости, то золото дорожало на 0,7%. Цена Brent упала ниже $67 за баррель. Впрочем, на фоне паники на Wall Street подобное падение можно назвать незначительным. Негативом для нефти остаются грядущие профилактические работы на НПЗ в Северном полушарии и рост буровой активности в США. В остальном рынок достиг определённого баланса и пока не спешит обваливаться, как индексы акций.

Российский рынок начнёт день со снижения, хотя его масштаб вряд ли будет сравним с обвалом в Нью-Йорке. Напротив, для российских бумаг есть и свои позитивные моменты. Велика вероятность более активного возвращения капитала обратно под российскую юрисдикцию. Тем не менее, негатив всё же будет присутствовать. Рубль также может продолжить своё ослабление. Однако при первых признаках разворота тенденции на внешних площадках можно ожидать столь же позитивной реакции со стороны отечественных участников торгов. Поэтому утренний провал можно использовать для открытия длинных позиций.