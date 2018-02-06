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Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня вслед за рынком США


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль во вторник в начале дня снизятся вслед за рекордным за несколько лет обвалом фондового рынка США. Доллар закрепится выше 57 рублей, а евро - выше 71 рубля, впервые с ноября.

 

Сегодня вероятно углубление коррекции вниз индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Наметившийся в пятницу рост волатильности и снижение котировок акций на мировых рынках усилились в начале текущей недели. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения пары "доллар-рубль" на фоне глобального "бегства от риска", - добавил он.

На фоне продолжающегося снижения нефтяных котировок и обвала мировых фондовых рынков коррекция рубля вниз сегодня продолжится, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,6-57,8 рубля, для европейской валюты — 70,2-71,7 рубля", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности (и, соответственно, падения стоимости) облигаций США. Индексы Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост за 2018 год.

В пятницу министерство труда страны сообщило о росте в январе почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Как опасаются инвесторы, эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, а усиление инфляционных ожиданий повышает доходность гособлигаций США и увеличивает шансы на дополнительный подъем ставки ФРС в текущем году.

Азиатские биржи с утра падали вслед за США на 3-5%, японский Nikkei 225 снизился на 4,7%, шанхайский SSE Composite - на 3%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра теряли 0,5-2,1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 66,6 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро был на уровне 1,2372 доллара против 1,2387 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в понедельник снизился вместе с зарубежными площадками и ценами на нефть. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 0,22%, до 2276,85 пункта, индекс РТС - на 0,71%, до 1263,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 65 копеек, до 57,20 рубля, евро - на 50 копеек, до 70,95 рубля.

 

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