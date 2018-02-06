"Аэрофлот": отчетность по РСБУ - неопределенные сигналы для МСФО

Аэрофлот представил сильные финансовые результаты за 12M17 по РСБУ, показав рост чистой прибыли на 22% г/г.

- Выручка повысилась на 4.4% г/г за 12M17 до RUB 447 млрд и на 6.5% г/г в 4К17.

- Компания показала операционный убыток в размере RUB 1.5 млрд за 12M17 (против прибыли RUB 12.6 млрд за 12M16) после операционного убытка на уровне RUB 15.3 млрд в 4К17 (против убытка RUB 9.8 млрд в 4К16).

- Себестоимость продаж выросла на 7.6% г/г за 12M17 и на 9.0% г/г за 4К17

- Коммерческие расходы увеличились на 8.8% г/г за 12M17 и 19.3% г/г за 4К17

- Управленческие расходы повысились на 12.8% г/г за 12M17 и на 37.3% г/г в 4К17

- На результатах компании позитивно сказалось снижение «прочих расходов» (всего RUB 23 млрд в 2017 г. против RUB 46 млрд в 2016 г., из которых около RUB 23 млрд пришлось на 4К16), а также увеличение чистого процентного дохода с RUB 1.6 млрд в 2016 г. до RUB 3.4 млрд в 2017 г.

- Чистая прибыль Аэрофлота за год по РСБУ выросла на 22% г/г до RUB 28.4 млрд; результат за 4К17 составил RUB 2.5 млрд против убытка в размере RUB 19.5 млрд в 4К16.

Неопределенные сигналы для отчетности по МСФО

Различия в стандартах бухучета, а также отсутствие консолидации показателей дочерних компаний в отчетности по РСБУ не позволяют экстраполировать опубликованные результаты на показатели по МСФО. Несмотря на сильный результат по чистой прибыли (поскольку, как мы считаем, компания не создавала резервов в 2016 г.), прочие статьи в отчете о прибыли и убытках Аэрофлота по РСБУ указывают на довольно слабый 4К17: рост выручки отставал от динамики операционных расходов, а компания показала свой первый годовой операционный убыток по РСБУ за последние 5 лет. В 4К17 доходность перевозок авиакомпании «Аэрофлот» снизилась на 1.5% г/г, сообщил менеджмент. Компания планирует опубликовать отчетность за 2017 г. по МСФО 28 февраля.