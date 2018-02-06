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Объявление Минфином объемов интервенций традиционно осталось без внимания


Рынки / Валюта
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Сильная экономическая статистика из США продолжает способствовать восстановлению позиций доллара на мировых площадках (индекс DXY 89.55 п, +0.4%).

Валюты развивающихся стран на этом фоне потеряли вчера в среднем 0.3-1.0%, а европейская валюта - 0.8% (EURUSD 1.237). 

Российский рубль оказался в аутсайдерах падения, потеряв 1.4% против доллара и пробив отметку 57 впервые с начала января (USDRUB 57.3). Помимо крепкого доллара ослаблению позиций рубля способствовала коррекция на нефтяном рынке, где цена за баррель Brent опустилась до декабрьских уровней (Brent $67.6/барр., -1.4%). 

Без внимания традиционно осталось объявление Минфином объемов интервенций. С 7 февраля по 6 марта ежедневные объемы покупок министерства возрастут до $277 млн/день (против $266 млн/день в предыдущем месяце). Совокупный объем планируемых интервенций достиг максимального значения ($5.3 млрд/мес. против $4.5 млрд/мес. в январе) при поддержке высоких цен на нефть. Мы полагаем, что влияние на валютный рынок от предстоящих покупок окажется несущественным, так как ожидаемый высокий профицит счета текущих операций (SGe: $27 млрд в 1к’18) сможет полностью компенсировать операции. Однако, резкое сезонное сокращение профицита во 2к’18-3к’18 в условиях меньшей сезонности интервенций станет негативным фактором для рубля.

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