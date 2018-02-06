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ОФЗ: опережающая динамика дальнего сегмента кривой


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
На открытии вчерашних торгов кривая ОФЗ сместилась вверх на пару базисных пунктов.

Локальные игроки продавали облигации, ожидая, судя по всему, продолжения пятничной коррекции на рынках долга. Зарубежные инвесторы были настроены менее пессимистично, покупая бумаги в небольших объемах. Основным спросом пользовались длинные выпуски, которые не только без труда отыграли утреннее снижение, но даже укрепились в цене. Среднесрочные ОФЗ также развернулись в положительную зону, но в этом сегменте аппетит к риску был скромнее. По итогам торгов длинные выпуски снизились в доходности на 3–5 бп, а среднесрочные опустились в среднем на 2 бп. ОФЗ с погашением в 2021 г. отстали от рынка, закрывшись ростом доходностей на 3 бп. Наклон кривой вновь начал уменьшаться: спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет сузились на 7 бп и 2 бп, до 40 бп и 29 бп соответственно. Флоутеры завершили день на прежних позициях. 

На рынках локального долга других развивающихся стран ценовая волатильность также была минимальной. На общем фоне выделялись только 10-летние облигации Венгрии, поднявшиеся в доходности еще на 12 бп (+44 бп за неделю). В целом давление на рынках долга Восточной Европы было вызвано ростом доходностей гособлигаций ведущих стран ЕС. В случае Венгрии инвесторов также разочаровала объявленная в ноябре 2017 г. инициатива Нацбанка запустить операции долгосрочного процентного свопа с целью снизить наклон суверенной кривой. Поначалу на этой новости наклон кривой действительно уменьшился, однако первые аукционы, состоявшиеся в январе, не оправдали ожиданий с точки зрения объемов и уровней. На прошлой неделе венгерский регулятор также заявил, что увеличивать размер данной программы не планируется, несмотря на давление на рынке.

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