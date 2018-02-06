ОФЗ: опережающая динамика дальнего сегмента кривой

Локальные игроки продавали облигации, ожидая, судя по всему, продолжения пятничной коррекции на рынках долга. Зарубежные инвесторы были настроены менее пессимистично, покупая бумаги в небольших объемах. Основным спросом пользовались длинные выпуски, которые не только без труда отыграли утреннее снижение, но даже укрепились в цене. Среднесрочные ОФЗ также развернулись в положительную зону, но в этом сегменте аппетит к риску был скромнее. По итогам торгов длинные выпуски снизились в доходности на 3–5 бп, а среднесрочные опустились в среднем на 2 бп. ОФЗ с погашением в 2021 г. отстали от рынка, закрывшись ростом доходностей на 3 бп. Наклон кривой вновь начал уменьшаться: спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет сузились на 7 бп и 2 бп, до 40 бп и 29 бп соответственно. Флоутеры завершили день на прежних позициях.

На рынках локального долга других развивающихся стран ценовая волатильность также была минимальной. На общем фоне выделялись только 10-летние облигации Венгрии, поднявшиеся в доходности еще на 12 бп (+44 бп за неделю). В целом давление на рынках долга Восточной Европы было вызвано ростом доходностей гособлигаций ведущих стран ЕС. В случае Венгрии инвесторов также разочаровала объявленная в ноябре 2017 г. инициатива Нацбанка запустить операции долгосрочного процентного свопа с целью снизить наклон суверенной кривой. Поначалу на этой новости наклон кривой действительно уменьшился, однако первые аукционы, состоявшиеся в январе, не оправдали ожиданий с точки зрения объемов и уровней. На прошлой неделе венгерский регулятор также заявил, что увеличивать размер данной программы не планируется, несмотря на давление на рынке.